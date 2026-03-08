Izabran novi vrhovni vođa Irana

Tijelo zaduženo za izbor sljedećeg iranskog vrhovnog vođe donijelo je odluku, reklo je nekoliko tvrdokornih članova, bez imenovanja odabranog kandidata. Jedan visoki klerik u Skupštini stručnjaka od 88 članova, ajatolah Ahmad Alam al-Hoda, citiran je od strane poluslužbene novinske agencije Mehr, rekavši: 'Izbori za vodstvo su održani i vođa je imenovan', javlja CNN

Rekao je da su glasine koje su pokušavale prikazati da Skupština stručnjaka još nije donijela odluku „čiste laži“. Al-Hoda je rekao da je sada na Tajništvu Skupštine, na čelu s ajatolahom Hosseinijem Bushehrijem, da objavi odluku.

Ajatolah Heidari, također član Skupštine, rekao je da je odabrana "najbolja" opcija, koju je odobrila većina Skupštine stručnjaka, prema poluslužbenoj novinskoj agenciji ISNA. Ranije ovog tjedna, američki predsjednik Donald Trump rekao je da bi bilo neprihvatljivo da ga naslijedi Mojtaba Khamenei, sin vrhovnog vođe Alija Khameneija.

Ali Khamenei je ubijen u izraelskom zračnom napadu prije osam dana, piše Večernji list.