Izabel Kovačić donijela odluku: "Zatvaramo jedno poglavlje..."

Izabel Kovačić, supruga nogometaša Matea Kovačića, svojim je najnovijim postom na Instagramu iznenadila i rastužila dio pratitelja.

Objavila je da se zatvara trgovina njezina brenda lunilou x IZAKOVA u Centru Kaptol.

„Nakon dvije godine zatvaramo jedno poglavlje, s vizijom otvaranja novog – većeg i drugačijeg. Hvala svima na podršci i vjernosti“, poručila je Izabel.

Brend IZAKOVA pokrenula je krajem 2023. godine, kao nadogradnju već dobro poznatog brenda lunilou.