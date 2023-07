Iz Tottenhama stižu loše vijesti oko potencijalnog Perišićevog transfera u Hajduk

Iz Tottenhama stižu loše vijesti oko potencijalnog transfera Ivana Perišića u Hajduk.

Londonski klub je otkrio da je Ryan Sessegnon završio na operaciji lijeve tetive, zbog čega neće ići na pripremnu turneju u Australiju, a to znači da je trener Angle Postecoglou ostao samo na Perišiću za poziciju lijevog bočnog.

To uvelike komplicira njegovu poziciju u pregovorima s Danielom Levyjem, koji se više puta pokazao kao tvrd orah. Ostanu li Englezi na samo jednom lijevom bočnom,teško će pustiti Perišića koji ima još godinu dana ugovora i šest milijuna eura godišnje plaće, javlja Gol.hr.

No da bi uopće došlo do transfera u Hajduk, mora se poklopiti nekoliko stvari. Tottenham, po svemu sudeći, prvo mora dovesti pojačanje za poziciju lijevog bočnog, a potom Perišić mora sjesti za stol s Levyjem i dogovoriti raskid ugovora koji teži šest milijuna eura.

Tottenham confirm Ryan Sessegnon has undergone surgery on his left hamstring after a setback in training. The 23-year-old has been blighted by injury since joining the club, with his last appearance coming in February. 'Ryan will not be available for our upcoming pre-season…

— Ben Dinnery (@BenDinnery) July 11, 2023