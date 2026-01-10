Iz splitskog kvarta upozoravaju: "Koliko samoživ moraš biti, di će vam duša?"

Gradski kotar Bol upozorio je na sve izraženiji problem nepropisnog parkiranja na svom području, ističući kako je situacija postala neodrživa, posebno za pješake, osobe s invaliditetom te roditelje s dječjim kolicima.

U objavi Gradskog kotara navodi se kako je problem parkiranja velik, a dodatno ga otežava loše organiziran javni prijevoz. Ipak, iz Kotara naglašavaju kako to ne može biti opravdanje za parkiranje koje onemogućava sigurno kretanje drugih sudionika u prometu.

Posebno su pogođene osobe s invaliditetom i roditelji s malom djecom, koji zbog nepropisno parkiranih vozila često nemaju mogućnost prolaska nogostupom te su prisiljeni izlaziti na prometnicu, čime se izravno ugrožava njihova sigurnost.

Iz Gradskog kotara Bol apeliraju na savjest vozača te pozivaju građane da prijave nepropisno parkiranje nadležnim službama. Prijave se mogu uputiti Prometnom redarstvu Grada Splita na broj 021/682-576 ili putem e-mail adrese prijava-prometnoredarstvo@split.hr.

„Ovakvo ponašanje nije samo prometni prekršaj, već i pitanje osnovne ljudske solidarnosti“, poručuju iz Gradskog kotara Bol.