Iz Dubaija prema Zagrebu preko Krete: U zraku je avion sa 149 putnika iz Hrvatske!

U sklopu organizirane repatrijacije hrvatskih državljana iz regije Bliskog istoka, u zraku je već unarpijed planirani avion prema Zagrebu. Let se odvija na relaciji Dubai – Heraklion – Zagreb, a u zrakoplovu je 149 putnika koji se vraćaju u Hrvatsku.

Prema dostupnim informacijama, riječ je o dijelu šire operacije povratka nakon pogoršanja sigurnosne situacije i poremećaja u zračnom prometu na tom području, zbog čega se letovi planiraju opreznije, uz prilagođene rute i moguća međuslijetanja.

Odabir Herakliona kao međutočke na putu prema Zagrebu najčešće se koristi iz operativnih razloga – zbog planiranja rute, usklađivanja vremena slijetanja i polijetanja te osiguravanja sigurnijeg koridora leta.

Očekuje se da će preostali avioni prema Zagrebu krenuti u sljedećim etapama, kako bi se povratak hrvatskih državljana proveo u što kraćem roku i uz maksimalne sigurnosne standarde.