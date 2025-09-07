Iz Društva Marjan umiruju građane: Objasnili kako su tekli radovi na Marjanu i što se sve napravilo u ova dva mjeseca

Jučer je ponovno otvoreno šetalište Marina Tartaglie na sjevernoj strani poluotoka, od Spinutskih vrata do rampe Instituta. Time su, nakon višemjesečne sanacije, svi glavni marjanski putevi ponovno dostupni građanima – Šetalište Ivana Meštrovića, Šetalište Marina Tartaglie, Šetalište Andrije Marangunića i Šetalište Luke Botića. Otvoreni su i Sustipan, Zvončac, plaža Prva voda te plaža za osobe s invaliditetom. Do sada je, prema podacima iz Park-šume, uklonjeno više od 200 kubika oštećene drvne mase, a očišćen je i veliki broj opasnih grana. Ipak, radi se tek o početku dugog puta, jer nova javna nabava za nastavak sanacije tek treba biti raspisana.

Naša ekipa obišla je jučer Marjan, a posebno područje Bena, koje je u srpnju pogodilo najgore nevrijeme u posljednjim desetljećima. Podsjetimo, 8. srpnja 2025. snažno nevrijeme s orkanskim udarima vjetra pogodilo je Split i okolicu, a neslužbene procjene govore kako su na Benama zabilježeni udari vjetra i preko 200 kilometara na sat. Upravo je taj dio Marjana najviše devastiran, a prizori koje smo zatekli i dalje su potresni. Polomljena stabla, ogoljeni prostori i gole grane stvorili su pejzaž koji teško podsjeća na prepoznatljivu marjansku šumu.

Danas iz Društva Marjan umiruju građane. Kažu da se na Marjanu sve odvija u zakonom uvjetovanim rokovima.

Objavu Društva Marjan prenosimo u cijelosti.

Koliko Marjan znači građanima Splita najbolje se može vidjeti iz rekordnog broja lajkova (810 lajkova) na vijest Grada Splita o otvaranju Marjana za javnost, ali uz upozorenje da je kretanje šumom na vlastitu odgovornost.

Građani s punim pravom postavljaju pitanje zašto se već nije krenulo s radovima sanacije, a prošlo je 2 mjeseca od nezapamćene oluje.

Ovim putem želimo umiriti zabrinute građane, jer u proteklom razdoblju stvarno se poduzimalo sve što je bilo potrebno kako bi se zahtjevni radovi sanacije vjetroloma pripremili i raspisala javna nabava sukladno zakonskim odredbama i pravilima struke.

Vjerojatno se i zaboravilo da su, u okviru raspoloživih proračunskih sredstava za gospodarenje šumom, već sanirani i osposobljeni za sigurno korištenje veliki dijelovi Park-šume Marjan na različitim lokacijama (Sustipan, Zvončac, Kaštelet, plaža za OSI, plaža na Prvoj vodi, područje oko lugarnice na Benama, Šetalište I. Meštrovića, Šetalište M. Tartaglie, Šetalište A.Marangunića, Šetalište L. Botića, Kolombatovićevo šetalište, Marjanski put, Vatrogasni put, Botanički i Zoološki vrt). Za izvođenje tih radova bili su angažirani postojeći izvođači radova gospodarenja šumom uz dodatno korištenje kamiona s grajferom, traktor za izvlačenje trupaca, kao i malčer i iverač s kojim je sva drvna masa sasjeckana i pretvorena u malč koji je potom razastrt na području oko lugarnice na Benama i na Vatrogasnom putu.

Građani mogu biti sigurni da će Društvo Marjan kao i uvijek do sada, odmah reagirati na uočavanje bilo kakvih nepravilnosti ili pokušaja manipulacija na štetu Marjana.

Za sada, razloga za nezadovoljstvo poduzetim mjerama nema i sve se odvija u rokovima uvjetovanim zakonskim odredbama.

Očekuje se da će glavni radovi početi u listopadu i trajati oko tri mjeseca, a nakon toga kreće i pošumljavanje.

U nastavku donosimo kratku kronologiju radova koji su se odvijali odmah nakon katastrofalne oluje 08.07.:

od 08.07. do 07.08.

u okviru raspoloživih proračunskih sredstava:

osposobljeno za korištenje područje Sustipana, Zvončaca, Kašteleta, plaže za OSI, plaža na Prvoj vodi, područje oko lugarnice na Benama, Šetalište I. Meštrovića, Šetalište M. Tartaglie, Šetalište A.Marangunića, Šetalište L. Botića, Kolombatovićevo šetalište, Put Bena, Marjanski put, Vatrogasni put, Botanički vrt i ex ZOO vrt,

posječeno cca 500 polomljenih stabala i granjevine (cca 200 m³) i prebačeno na glavno stovarište na Benama,

sva drvna masa iveračem pretvorena u malč i razastrta na području oko lugarnice na Benama i Vatrogasnom putu.

od 28.07. do 31.07.

snimanje dronom cijelog područja Park-šume Marjan

01.08.

osigurana sredstva za radove sanacije cjelokupnog preostalog područja Park-šume Marjan

od 01.08. do 07.09.

obavljanje predradnji za raspisivanje javne nabave (snimanje cijelog Marjana dronom, obrada snimki, analiza i usporedba snimki prije i poslije vjetroloma, izrada troškovnika, izrada projektnog zadatka)

od 01.08. do 06.08.

obrada i izrada georeferenciranih ortofoto snimki

od 06.08 do 19.08.

analiza i usporedba ortofoto snimki prije i poslije oluje za potrebe utvrđivanja broja polomljenih stabala i izrade okvirne procjene troškova sanacije

03.09.

izrađen pregled stanja populacije potkornjaka od strane Hrvatskog šumarskog instituta

Napomena: radove sanacije nakon vjetroloma smiju izvoditi samo tvrtke ovlaštene za izvođenje stručnih šumarskih radova, a veliki dio troškova sanacije odnosi se na specijalizirane alpinističke radove u svrhu uklanjanja polomljenih grana visoko u krošnjama.

Pripremu i nadzor stručnih stručnih šumarskih radova također mora izvoditi ovlašteni inženjer šumarstva s potrebnim licencijama za planirane vrste šumarskih radova.

Ponuđena pomoć volontera je hvalevrijedna, ali u ovoj fazi je neostvariva za ovakvu vrstu stručnih šumarskih radova, ponajviše iz razloga jer sve radove moraju izvoditi i nadzirati pravne osobe koje tek moraju biti odabrane natječajem kroz postupak javne nabave te ovlaštene za ovakvu vrstu šumarskih radova.