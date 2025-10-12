Iz Češke bez greške, sad po Gibraltaru: Dalić mijenja postavu, Modrić odmara

Iz Češke bez greške. Tom poštapalicom najbolje se može opisati posao koji je hrvatska nogometna reprezentacija odradila u Pragu. Po uzdignutim rukama naših igrača nakon remija 0-0 s Češkom bilo je jasno da su ciljali ne izgubiti. I uspjeli su, praktički potvrdivši prvo mjesto u skupini koje izravno vodi na Svjetsko prvenstvo.

Naši su reprezentativci odmah nakon utakmice odletjeli kući. Već oko 2.45 sati bili su u Varaždinu, gdje ih od 20.45 sati čeka dvoboj s Gibraltarom. Izbornik Zlatko Dalić, jasno, ništa ne prepušta slučaju, želi što prije i matematički osigurati prvo mjesto (do kraja su još tri utakmice). U odnosu na Prag, u početnom sastavu očekuje se nekoliko promjena, pišu 24 sata.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Gibraltar, reprezentacija koja je prije nekoliko dana izgubila prijateljsku utakmicu od skromne Nove Kaledonije (2-0), idealan je protivnik za isprobavanje novih rješenja. Dominik Kotarski nedavno je izjavio da vjeruje kako zaslužuje priliku među vratnicama. Večeras bi ju trebao dobiti.

Posebna je priča Luka Vušković (18) za kojeg se nagađalo da bi mogao dobiti šansu u prvih 11, ali na kraju je prepušten mladoj reprezentaciji koju čeka važan kvalifikacijski dvoboj za Euro protiv Ukrajine.

Luka Modrić u Varaždinu će napokon moći predahnuti, a dirigentsku palicu preuzet će njegov kum Mateo Kovačić. Nakon mjeseci borbe s ozljedama, Kovačić je napokon zdrav, ali još nije nastupio za Manchester City ove sezone. No Dalić mu kroz reprezentaciju želi pomoći da uhvati natjecateljski ritam i olakša povratak u klupsku postavu. Vjerovali ili ne, Kovačić još nije odigrao ni minute u ovim kvalifikacijama, posljednji put u kockastom dresu nastupio je u ožujku u Parizu, protiv Francuske u Ligi nacija. Posljednji nastup u nogometu zabilježio je za klub 20. svibnja. protiv Bournemoutha.

Određenu minutažu trebali bi dobiti i desni bek Ivan Smolčić, lijevi bek Domagoj Bradarić (povratnik u reprezentaciju nakon četiri godine), krilni napadač Marco Pašalić i mladi napadač Franjo Ivanović.

Mogući sastav Hrvatske (4-2-3-1):

Kotarski - Smolčić, Erlić, Pongračić, Bradarić - Modrić, Kovačić - Majer, Baturina, Perišić - Ivanović