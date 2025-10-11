Ivošević: "U Šutinom sustavu postoji osoba s nezakonitim pristupom, i to po njegovom nalogu"

Nakon što je gradonačelnik Tomislav Šuta na izvanrednoj konferenciji za medije objavio da je iz sustava Grada Splita neovlašteno izuzeto 660 dokumenata s adrese bivšeg zamjenika Bojana Ivoševića, oglasio se i sam Ivošević.

U opsežnoj objavi na društvenim mrežama, Ivošević tvrdi da nema saznanja o eventualnim aktivnostima na računu koji nosi njegovo ime te poručuje da je riječ o propustu unutar gradske uprave pod vodstvom Tomislava Šute.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"10.06.2025. ostavio sam u gradskoj upravi službeni laptop, čitač kartica i AKD karticu na moje ime. Tad je, bar se nadam, deaktiviran moj račun zamjenika gradonačelnika u gradskoj upravi na kojeg više nisam ni pazio.

12.06.2025. dobio sam ponovo korisnički račun istog korisničkog imena, ali različite lozinke kao gradski vijećnik. Ovlasti čemu taj račun ima pravo pristupiti (postoje razna programska rješenja koja gradska uprava koristi) donijela je gradska uprava u mandatu Tomislava Šute.

Nemam informacija što su s navedenim računima radili u gradskoj upravi. Postoji li jedan ili dva računa istog korisničkog imena, ukoliko postoje dva jesu li oba aktivna ili samo jedan i koje ovlasti ima koji račun te kako su korišteni.

Ono što provjereno znam da cijeli mandat Andre Krstulovića Opare pristup cijelom sustavu pa tako i osobnim podacima je imalo više ljudi koji nisu bili ni službenici ni dužnosnici ni gradski vijećnici, kao i da upravo u ovom trenutku jedan službenik Odjela za financije ujedno desna ruka Tomislava Šute ima pristup podacima kojima ne bi smio imati.

Stoga preporučujem gosp. Šuti da umjesto ovakvih paradnih presica na kojima propuste vlastite gradske uprave pokušava svaliti na nekog drugog, da ograniči pristup svojoj desnoj ruci koji ima suprotno zakonu. Ne nečijom omaškom već direktnim nalogom osobno gradonačelnika.", poručio je Ivošević.