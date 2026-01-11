Ivošević prozvao Šutu zbog odluke o parkiranju u centru Splita

Bivši zamjenik gradonačelnika Splita Bojan Ivošević oglasio se na društvenim mrežama povodom odluke o značajnom povećanju cijene parkiranja na parkiralištu kraj Starog placa, oštro kritizirajući način na koji gradska vlast upravlja politikom parkiranja.

Ivošević u objavi navodi kako odluka o poskupljenju jasno pokazuje stil upravljanja aktualnog gradonačelnika Tomislava Šute.

"Najnovija odluka o drastičnom povećanju cijene parkiranja na parkiralištu kraj Starog placa jasno ilustrira način na koji Tomislav Šuta upravlja gradom – politikom koja se temelji na izbjegavanju sustavnih rješenja i oslanjanju na komunikacijske trikove kojima se loše odluke nastoje prikazati kao ispravne“, poručio je.

Kritizira i način na koji je odluka predstavljena javnosti.

„Odluka je javnosti prezentirana kroz umirujući pamflet, ali sadržajno problematičnu odluku izjednačavanja Starog placa s Rivom, uz argument da se cijene nisu mijenjale u Svačićevoj ulici, da ondje uglavnom parkiraju turisti i slično. Takva objašnjenja ne mijenjaju činjenicu da se radi o nepromišljenom i promašenom potezu“, naveo je.

Ivošević ističe da se zalaže za povećanje cijena parkiranja, ali na drugačiji, sustavan način.

"Želim podsjetiti da po pitanju politike parkiranja zastupam dosljedan stav, i prije ulaska u politiku, tijekom našeg mandata, kao i danas. Parkiranje u Splitu je jeftino, osobito u usporedbi s drugim obalnim gradovima, te je jasno da je nužno povećavati cijene u svim zonama, ako zbog ničega drugog onda zbog inflacije“, napisao je, dodajući da je nužno proširiti sustav zoniranja na ostatak grada kako bi se zaštitili stanari i osigurali dodatni prihodi za izgradnju javnih garaža.

Posebno problematičnim smatra naglo povećanje cijene parkiranja na lokaciji između Varoša i Spinuta.

Takva politika nikako ne podrazumijeva ovako naglo i drastično povećanje cijene parkiranja na lokaciji koja se nalazi na granici Varoša i Spinuta, kao da se radi o parkiralištu na samoj Rivi“, istaknuo je.

Upozorio je i na dodatni pritisak koji se ovom odlukom stvara na okolna parkirališta.

„Dodatni je problem što se ovom odlukom povećava pritisak na parkiralište u Svačićevoj ulici, koje primarno koriste stanovnici centra grada s pretplatama, a koji navedeno pravo ne mogu ostvariti na Starom placu. Imati dvije bitno različite cijene parkiranja na parkiralištima udaljenima svega stotinjak metara ne samo da je nelogično, već je i urbanistički besmisleno“, poručio je.

Zaključno, Ivošević smatra da je Grad propustio priliku za cjelovito rješenje.

„Umjesto da se donese novi, sveobuhvatan cjenik parkiranja na razini cijelog grada te proširi sustav zona kako bi se dugoročno povećali prihodi i stvorili preduvjeti za izgradnju garaža, odabrano je parcijalno rješenje koje je bilo lakše PR-ovski opravdati, u suprotnosti sa Studijom urbane mobilnosti i Planom upravljanja starom gradskom jezgrom“, naveo je.

Prema njegovim riječima, najveći teret ove odluke snose stanovnici centra grada.

„U konačnici, najveći teret ovakvog pristupa snose stanovnici Gradskog kotara Grad, kao i svi oni koji u centar Splita dolaze automobilom. Oni su, nažalost, kolateralne žrtve politike bez dovoljno hrabrosti za donošenje cjelovitih i dugoročno održivih odluka“, zaključio je Ivošević.