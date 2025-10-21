Ivošević o Odluci o komunalnom redu: "Nadam se da će Tomislav Šuta..."

Bojan Ivošević, splitski gradski vijećnik, nekadašnji zamjenik gradonačelnika, oglasio se o ukinutoj Odluci o komunalnom redu.

"Danas sam u gradskoj upravi izvršio uvid u dokumente vezane uz donošenje Odluke o komunalnom redu u mandatu Andre Krstulovića Opare i utvrdio kako navedena nema ni suglasnost ni mišljenje Konzervatorskog odjela u Splitu, a za razliku od nas navedeno tada nisu niti zatražili.

Drugim riječima Visoki upravni sud u Zagrebu zbog nedostatka iste je ukinuo našu odluku i vratio na snagu Oparinu odluku koja nema identičan papir.

Ironija je da je sami sud u presudi konstatirao da tadašnji Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara navedenu nije niti predvidio, ali svejedno je to bio razlog poništenje Odluke.

Unatoč političkim razlikama nadam se da će Tomislav Šuta uložiti žalbu Vrhovnom sudu i zaštiti instituciju Grada Splita od iživljavanja pojedinaca", napisao je u svojoj objavi.