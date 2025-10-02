Ivona Glavaš otkrila tko će biti vjenčani kum Kaliku te čiju će vjenčanicu nositi

Osječka modna dizajnerica s dugogodišnjom splitskom adresom Ivona Glavaš i Hajdukov nogometaš Anthony Kalik uskoro će se vjenčati.

Ivona Glavaš sad je dala intervju za Net.hr u kojem je otkrila još poneke detalje vjenčanja.

Kako je rekla, kum će biti zajednički prijatelj koji ih je i upoznao 2019. nakon čega su ubrzo postali ljubavni par. Ivona će na svadbi imati više vjenčanica, a sve su s njenim potpisom, odnosno modnog brenda Anovi, koji je lani proslavio 10 godina postojanja.

Ivona je u intervjuu otkrila i kako izgleda njihova svakodnevica.

I sama većinu dana provodim u poslovnim obvezama, a Anthony je u to vrijeme na treninzima. Svaki dan, kada je on u Splitu, obvezno zajedno ručamo, a predvečer iskomentiramo dan i napravimo plan za sljedeći. Kada ima nekoliko slobodnih dana, onda svoj raspored maksimalno prilagodim njemu da imamo što više zajedničkog vremena za odmor i putovanja. Trudim se ići na većinu njegovih utakmica, a kada nisam u mogućnosti zbog obveza, onda ih redovito pratim preko malih ekrana. Međusobno smo si i najveća podrška, a i kritika – rekla je za Net.hr.