Ivica Tafra poručio s Sabora utemeljitelja: "Vratimo dostojanstvo u javni prostor i čuvajmo hrvatsku državnost"

Utemeljitelji Hrvatske demokratske zajednice okupljeni na X. Saboru Zajednice utemeljitelja HDZ-a "Dr. Franjo Tuđman" objavili su proglas u kojem poručuju da Hrvatska mora ostati "stabilna, slobodna, demokratska, samosvjesna, uredna i učinkovita država", posebno u okolnostima ratova, nesigurnosti i dezinformacijskih pritisaka.

U tekstu naglašavaju da je Republika Hrvatska utemeljena na ideji nacionalne samobitnosti i želji za državnom samostalnošću, ostvarene "žrtvom hrvatskih domoljuba, demokratskom voljom hrvatskoga naroda i konačnom pobjedom hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu". Kao trajnu obvezu ističu očuvanje ideje pomirbe i zajedništva dr. Franje Tuđmana, uz upozorenje na pojave koje, kako navode, ugrožavaju slobodu i državnost.

"Moderni hrvatski suverenizam" u euroatlantskom okviru

Zajednica utemeljitelja pozvala je hrvatske državljane i hrvatski narod u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i iseljeništvu da podrže politiku "modernog hrvatskog suverenizma", koju opisuju kao snažnu demokraciju, čvrste institucije, sigurnost, održiv gospodarski razvoj i zaštitu nacionalnih interesa u euroatlantskom okviru.

Istodobno pozivaju na odbacivanje "svakog ekstremizma i isključivosti" za koje tvrde da narušavaju stabilnost i zajedništvo.

U proglasu se podsjeća na riječi dr. Franje Tuđmana s Prve sjednice demokratski izabranog Hrvatskoga sabora, u kojima je govorio o potrebi uklanjanja pogubnih podjela i društvu u kojem "ljudske i radne sposobnosti" trebaju biti mjerilo vrijednosti, a ne podrijetlo ili svjetonazor.

Autori teksta navode i da je Tuđman tada upozoravao na one "koje zbunjuju demokratska kretanja", a za koje smatraju da i danas postoje te da "čine sve" kako bi narod i državu "vratili u prošlost". U proglasu se poručuje kako se, prema njihovu stajalištu, dio javnosti pokušava odvesti "iz pobjedničkih kolona među poražene".

U drugom dijelu proglasa ističe se odbacivanje opravdavanja totalitarnih režima i omalovažavanja njihovih žrtava, uz poruku da je svako veličanje ili relativizacija totalitarizama "udar na demokratski identitet Hrvatske".

Posebno se naglašava i odbacivanje govora mržnje te ponižavanja i "politike uvrede". Utemeljitelji poručuju da javni prostor ne smije biti "zatrovan primitivizmom, vulgarnim vrijeđanjem i etiketiranjem", te da se u politiku trebaju vratiti "dostojanstvo, pristojnost, mjera, argument i odgovornost". Također traže da politički prostor bude usmjeren na rješavanje životnih problema, a ne na "oživljavanje ideološkog rata".

Pozivi lijevima, desnima i HDZ-u

U trećem dijelu dokumenta navodi se kako hrvatska demokracija ima mehanizme koji "isključuju represiju" kao način rješavanja neslaganja, uz poruku da je vrijeme progona i političkih čistki nepovratno prošlo.

Demokratski orijentirane građane lijevih opredjeljenja pozivaju da se distanciraju od "zabluda iz prošlosti i totalitarnih refleksa" te da u potpunosti prihvate hrvatsku državnost kao vlastitu političku baštinu. Desno orijentirane građane pozivaju da se suprotstave, kako navode, negiranju demokratske Hrvatske "pozivanjem na propale totalitarne režime i simboliku" koja kompromitira državnu ideju, uz naglasak na poštovanje institucija i Ustava.

Poseban je poziv upućen i Hrvatskoj demokratskoj zajednici, od koje traže da i dalje bude usmjerena na pitanja budućnosti, sigurnosti, standarda i gospodarskog razvoja, uz privrženost vrijednostima državotvornosti, odgovornosti, socijalne osjetljivosti i nacionalnog zajedništva.

Zaključna poruka: "Za slobodarsku i demokratsku Hrvatsku!"

U završnici proglasa Zajednica utemeljitelja poziva sve građane i političke stranke, neovisno o svjetonazoru i političkom predznaku, da nastave graditi Hrvatsku na čvrstim demokratskim temeljima, uz zaštitu prava i svijest o dužnostima prema Domovini.

Dokument završava porukama "Za slobodarsku i demokratsku Hrvatsku!", "Za otvorene i nesputane mogućnosti mladih naraštaja" te "Za sigurnu budućnost i blagostanje hrvatskog naroda!", a proglas potpisuje Ivica Tafra, predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a "Dr. Franjo Tuđman".