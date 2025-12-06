Ivica Puljak: Split treba ujedinit sa Solinom, Kaštelima, Podstranom...

Bivši splitski gradonačelnik Ivica Puljak oglasio se na svojoj Facebook stranici. Kaže da za prosperitet Hrvatske treba ujediniti gradove i općine te drastično ubrzati gradnju infrastrukture.

Kaže da ima previše gradova i općina, ali i županija.

Kada je Split u pitanju, Puljak bi ga ujedinio s Kaštelima, Solinom, Podstranom, Trogirom, Dugim Ratom, Omišom, Dugopoljem pa možda čak i šire jer je Split skučen na mali poluotok i nema mjesta za daljnji razvoj.