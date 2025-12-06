Close Menu

Ivica Puljak: Split treba ujedinit sa Solinom, Kaštelima, Podstranom...

Sve je pojasnio, pogledajte video

Bivši splitski gradonačelnik Ivica Puljak oglasio se na svojoj Facebook stranici. Kaže da za prosperitet Hrvatske treba ujediniti gradove i općine te drastično ubrzati gradnju infrastrukture. 

Kaže da ima previše gradova i općina, ali i županija. 

Kada je Split u pitanju, Puljak bi ga ujedinio s Kaštelima, Solinom, Podstranom, Trogirom, Dugim Ratom, Omišom, Dugopoljem pa možda čak i šire jer je Split skučen na mali poluotok i nema mjesta za daljnji razvoj. 

 

