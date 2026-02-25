Ivica Dačić završio u bolnici, stanje mu se naglo pogoršalo

Predsjednik SPS-a i srbijanski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić nalazi se u teškom zdravstvenom stanju te je hitno hospitaliziran, javlja Blic.rs.

Ivica Dačić (60) već godinama boluje od šećerne bolesti, kao i od drugih pridruženih zdravstvenih problema. Prema navodima istog izvora, njegovo se stanje naglo pogoršalo tijekom posljednjih nekoliko dana, zbog čega je danas primljen na bolničko liječenje.

Kako se doznaje, liječnici su mu dijagnosticirali obostranu upalu pluća, a zdravstveno stanje dodatno se pogoršava u posljednjih nekoliko sati, prenosi Blic.rs.