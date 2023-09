Ivanišević o Đokoviću: "Ne znam što je u njegovoj glavi. Mogu otkaz dati..."

Novak Đoković ponovno je oduševio teniski svijet. U finalu US Opena svladao je Danila Medvjedeva za 24. Grand slam u karijeri.

Goran Ivanišević, legendarni hrvatski tenisač i Đokovićev trener, nije skrivao zadovoljstvo velikim uspjehom. Otkrio je kako srpski tenisač ne planira stati na ovome:

"Ne mislim da će stati. On misli da će igrati Olimpijske igre u Los Angelesu. Ne znam što je u njegovoj glavi, on 24 sata razmišljat o tome što bi sve mogao ostvariti, rekao je legendarni hrvatski tenisač pa dodao da ga to uopće ne iznenađuje:

"Možda bih se iznenadio da nisam uz njega. Kada osvoji 25. Grand slam, pitat će se zašto ne 26. Grand slam naslov? Uvijek želi više, želi da sve bude savršeno, a zato ima ovakve rezultate".

Đoković ozbiljno shvaća jednu stvar, a to su brojke:

"Ne šali se s brojevima, shvaća ih jako ozbiljno, ali nije se lako motivirati na malim turnirima. Mora to raditi kako bi igrao dobro na velikim turnirima, kao što je to napravio sa Cinncinatijem i US Openom poslije poraza od Alacaraza. Tako je prežalio Wimbledon, brojevi su mu jako važni".

Ivanišević mora na operaciju koljena

Otkrio je Ivanišević o čemu je pričao sa srpskim tenisačem tijekom finalnog meča:

"Kada je nervozan, žuri, ali sam mu rekao da procesuira u glavi što se događa. Kada je nervozan, njegove loptice idu jako dugačko. Ipak je i on ljudsko biće, kazao je Goran pa otkrio koji mu je bio najteži trenutak na turniru:

"Vjerovali ili ne, protiv Đerea. Neugodan igrač, vodio je 2-0 u setovima, ne možeš vjerovati da vodi, ne znaš hoćeš li pobijediti ili nećeš. Sve je ostalo je bilo glatko".

Za kraj otkriva da mu nije bilo lako u finalu, no sada je sve osvojio s Đokovićem. Tvrdi da će morati na operaciju koljena:

"Nije mi lakše, Grand slam finale je Grand slam finale, hoćeš igrati dobro, da pobijediš. Moglo je ovdje biti drugačije, ali sad sam se navikao. Čuješ ga, ne čuješ, nedostajao mi je ovaj US Open s njim, sve sam osvojio. Mogu otkaz dati, imam sve s njim. Ne gledam budućnost, moram na operaciju koljena poslije ovoga i što bude, bit će", zaključio je Ivanišević u razgovoru za Novu.rs.