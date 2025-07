Ivanišević i Dragović izmjenjivali teške optužbe: "Financirao sam nju i njega. Nikada ništa nije radila"

Gotovo šestosatno maratonsko ročište s kraćom pauzom i s nadasve napetim trenucima, održano je u četvrtak na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu povodom privatne tužbe koju je prije dvije i pol godine inicirao umirovljeni tenisač Goran Ivanišević protiv bivše supruge Tatjane Dragović, piše Jutarnji.

Jer nekad prvi reket Hrvata smatra da mu majka njegovo dvoje djece duguje preko 2,4 milijuna eura na ime navodne pozajmice. Prije nego što je Ivanišević iznio svoje viđenje stvari u sudnici, njegov branitelj je predložio isključenje javnosti međutim, sud je taj prijedlog odbio.

- Ovu parnicu pokrenuo sam protiv Tatjane zato što mi je otuđila novce. Radi se o novcu koji nije bračna stečevina i koji sam zaradio. Imali smo dogovor da ona vrati taj novac, no to se nije dogodilo i zato smo tu gdje jesmo danas. Da napomenem, sporazum je iz 2012. i zaključili smo ga na inicijativu odvjetnika Vukića u Rijeci. Tada smo bili u braku i ona je tražila da zaključimo sporazum prema kojem pola moje zarade pripada njoj dok smo u zakonitom braku. Sporazumjeli smo se da se proda zemlja koja je glasila na moju mamu i da Tatjani pripadne 40 posto, a meni 60, no nakon prodaje tog zemljišta ona je zadržala cijeli iznos. A 2014. je s novim partnerom dobila dijete i ja sam potom nastavio financirati nju, njezinog partnera i njihovu obitelj, kao i svoju vlastitu, ispričao je Ivanišević u sudnici.

Financirao sam nju, njenog partnera i njihovo dijete

Na to je sutkinju zanimalo što je mislio u pogledu postojanja njegove obveze iz sporazuma iz 2012. s obzirom na to da je nastavio i dalje s financiranjem bivše supruge, pa je Ivanišević rekao: ‘Nisam mislio ništa. Nastavio sam ih financirati jer ni ona niti njezin novi partner nisu radili, pa eto. To financiranje je bilo sa zajedničkog računa u Monaku s kojeg je podigla novac i za koji tražim da mi se vrati. Ona ništa nije radila. To je novac od moje zarade. Ona ništa radila nije. A s tog računa je prebacivala na svoj Zabin račun novac u Zagrebu. Kako sam imao punomoć na tom računu, mogao sam sve to i vidjeti. Prebacivala je puno previše.

Potom ga je sutkinja zatražila da pojasni navod o ‘puno previše prebacivanja novca‘ i koliko je dugo gledao da bivša supruga prebacuje tako njegov novac, na što joj je Ivanišević odgovorio da ‘nije mogla prebacivati koliko novca hoće i kad god joj se hoće već da je dogovor bio da može uzimati za djecu koliko im treba‘.

- Ali ona je prebacivala za sve što joj treba u životu. I nakon prekida našeg braka od 2016. pa do 2021. ja sam gledao kako ona prebacuje punih pet godina. Ona nije znala da imam punomoć i da vidim koliko novca podiže, ali ajde, bili smo formalno u braku pa sam joj to onda pustio. Što se tiče toga da smo se formalno razveli 2016., a ona je zasnovala novu obitelj 2014., mi smo znate imali vrlo specifičnu situaciju. Bili smo u dobrim odnosima. Ona me tražila da joj pomognem financijski. I jesam, računajući da će mi taj novac vratiti, objasnio je dalje Ivanišević na što ga je sutkinja upitala je li tražio od nje povrat novca pa joj je dao odgovor da je. I to puno puta, kako je još rekao, ali da je ona uvijek nalazila razne izgovore.

Naveo je još da je zadnji puta ju tražio 2021. povrat te da je nakon toga prekinula svu komunikaciju s njim.

- Do tada je komunikacija bila korektna. Počele su malverzacije s imovinom koju je počela prebacivati prvo na kćer. Zatim je sa sestrom potpisala fiktivni ugovor da je ona sestri dužna milijun i pol eura, ali sestra njezina da se još rodi 50 puta neće imati taj novac. Nakon što je prestala sa mnom komunicirati, počeo sam pokretati parnice protiv nje jer želim svoj novac natrag. I to je suština ove parnice kao i svih drugih koje su između nas. Želim novac koji mi je Tatjana otuđila, zaključio je Ivanišević.

Prodala zemlju pa kupila nekretninu

Odgovarajući dalje na pitanja suda kako je računao da će mu vratiti novac jer je rekao da ona ništa nije radila i da je bila bez ikakvih prihoda, Ivanišević je objasnio da je računao na novac koji je stekla prodajom zemljišta njegove majke, ali je na kraju ona kupila nekretninu u Dubrovniku.

- Tatjana je uvijek nešto novo izmišljala što se tiče povrata novca. Tijek novca s računa nisam pomno pratio cijelo vrijeme jer sam u nju imao povjerenja, a ona je takav mozak zato što nikada u životu nije ništa radila. Želio bih dodati još da je ona, nakon što sam podnio ovu tužbu, s računa u Monaku opet prebacila više novca od dogovorenog. Valjda sam ju 500 puta pitao koliki je iznos prebacila jer sam vidio na Zabi, ali mi je lagala da je prebacila manje. Provjerio sam situaciju i nazvao bankara u Monako pa mi je nakon toga Tatjana poslala poruku zašto sam zvao bankara jer da sam je osramotio. I tada sam shvatio da se mogu pozdraviti sa svojim novcem i da je jedini put da ga dobijem preko suda. Račun smo na kraju zatvorili na moju inicijativu. I od tada ona nema pristup mojim prihodima. Inače, ja sam njoj davao naloge da ona s računa u Monaku prebaci određeni iznos na svoj račun koji je potom ona prebacivala na moju zagrebački. I ona je tijekom tih postupanja prebacivala više i zadržavala si razliku. Na taj zajednički račun su se isplaćivali moji honorari, a ona je izdavala račune prije plaćanja. Bili su to računi za turnire koje sam ja igrao. I smatram da to nije bio neki veliki posao koji je ona obavljala za mene. Ja sam joj to dao da nešto radi i zaradi. Kasnije sam shvatio koliko je tako novca uzela. Potrošila je na doktore nevjerojatne iznose – pojašnjavao je dalje poznati tenisač.

Njegovog odvjetnika je zanimalo je li taj iznos za koji tvrdi da mu bivša supruga duguje pozajmica ili pomaganje s obzirom na to da se pomaganje može različito tumačiti kao i za koliki je iznos Dragović prodala zemlju u Splitu, pa je Ivanišević ustvrdio da se i pozajmicama može nekome pomoći.

- Tatjana je 2015. prodala 30.000 m2 zemljišta u Splitu za 5,2 milijuna eura. Bilo je to 2015. Nakon vraćanja kredita, od te svote na računu je ostalo 3,8 milijuna eura, a ja svojih dogovorenih 60 posto nisam nikad dobio, ustvrdio je Ivanišević nakon čega ga je odvjetnik upitao je li ispunio svoju obvezu iz sporazuma iz 2012. da na nju prenese prava iz sporazuma koji je imao sa svojim menadžerom.

Imao problema s menadžerima

- Ta prava na nju se ne mogu prenijeti jer je to ugovor između mene i mojih menadžera, ali kad sam s njom to potpisao da svakome od nas dvoje pripada pola moje zarade, to ima isti učinak kao da sam ja svoja prava iz tog sporazuma prenio na nju. Ne znam kako ide prema zakonu, ali smatram da kad netko dođe s novim mužem i s njim dobije dijete, da sve to prestaje. Ona je za mene od potpisivanja sporazuma obavljala neke menadžerske poslove. Radilo se o reklamama za sok Juicy te Pampers pelene (vrijednost s Pampersom je bila oko 55.000 eura). Osim toga, završila je bila i neke pregovore koji su bili u tijeku. I od tih poslova si je uzela 50 posto zarade. Zbog toga sam, moram dodati, imao problema sa svojim menadžerima jer ja to tako ne smijem raditi. Ali sam uz neko moje moljenje uspio da to prođe, rekao je još Ivanišević te otkrio da je ispunio i 550.000 eura tešku obvezu iz ugovora o istupu potraživanja od 2020. godine prema Dragović jer da je to bio jedini način na proda stan u centru Zagreba.

Potom je odvjetnika Ivu Farčića interesiralo čija je točno bila zemlja kod Splita koju je Dragović prodala te dobiva od Ivaniševića pojašnjenje da je zemlja bila njegova koju je prebacio na njezino ime jer je ‘ona to tražila i bila u bojazni da će joj netko nešto uzeti‘.

Svjedočenje tenisača mirno je slušala Dragović, a kad je došla na red za svjedočiti ‘udarila‘ je kontru. Odmah je negirala da je između nje i Ivaniševića bio zaključen ikakav ugovor o zajmu, niti usmeni niti pisani.

Prodao nekretninu, Tatjani ništa nije rekao

- Do 2016. smo bili u braku, a 2012. smo zaključili taj sporazum kako bi podijelili zajedničku imovinu i definirali posao koji bi ja za njega trebala obavljati. I zaključili smo ga u Rijeci na njegovu inicijativu, a ne moju. Povod tome je bio događaj od nekoliko mjeseci ranije. Goran je raspolagao vrijednom nekretninom koja je bila naša bračna stečevina. Prodao ju je, a da je meni o tome išta rekao, a onda da bi kompenzirao to, 2012. je predložio da zaključimo taj sporazum. Ja sam za njega intenzivno počela raditi 2015. te smo otvorili zajednički račun u Monaku. Oboje smo imali ista prava po tom računu, zvati banku i raditi naloge. On je 2016. raskinuo ugovor sa svojim menadžerom Ionom Tiriacom, a stvari su u našem slučaju funkcionirale ovako: Goran je potpisao ugovor s agencijom Starwing. I ja sam, pak, kao konzultant potpisala ugovor s njima. Odvjetnik Hlevnjak koji nas je oboje zastupao je dogovorio da se Goranov ugovor s agencijom unese da oni nemaju pravo na proviziju na poslove koje mu pronađem ja tako da je pored te agencije, Goran imao i mene kao svoju agenticu, pojasnila je Tatjana Dragović ističući da Ivanišević niti jednom u šest godina nije nazvao banku u Monaku i pitao što se događa s novcem već da joj je davao naloge i sve rješavao preko nje.

Sutkinju je potom interesiralo zašto je postupala po takvim nalozima dalje ako od 2016. nisu više bili u braku, pa joj je Dragović odgovorila da joj je posao koji je obavljala za Ivaniševića od 2015. do 2020. bio jedini izvor egzistencije nakon čega je pokrenula vlastiti posao.

- Postupala sam po Goranovim nalozima i njegova poreznog savjetnika i odvjetnika Pere Lozice. Primjerice, Bori Maletiću odnijela sam visoki iznos keša za posredovanje za tenisku školu u Turskoj. Jako mi je bitno napomenuti da su su se s našeg zajedničkog račun plaćali troškovi naših kreditnih kartica, Goranov auto, kapara za njegov stan... Kod odljeva s tog računa treba gledati i druga plaćanja, a ne samo isplate na moj račun. Istina je da se s tog računa u Monaku u cijelosti financirao moj i njegov život kao i životi naših obitelji. Ali to nisu bile nikakve pozajmice nego naš dogovor. I naravno da je on u svakom trenutku mogao reći da to njemu više ne odgovara. Kao što je napravio 2021. pa smo račun zatvorili. I počeo me u porukama tražiti novac odnosno da podijelimo prodaju dionice na moje ime. Nisam na to pristala jer je ta podjela bila već davno obavljena. Njemu je 2014. njegova mama darovala zemlju kod Splita, on ju je godinu kasnije darovao meni i našao kupca Cirila Zovka s kojim sam ja zaključila kupoprodajni ugovor. Od tog novca djelomično je plaćen Goranov kredit, a ostatak je otišao na moj račun u Monaku za koji je Goran opunomoćen iako sad govori suprotno, da nije, otkrila je još Dragović navodeći da su novac s tog računa podijelili. Svatko ga je investirao u nešto. Ona u dionice za koje joj je Ivanišević 2021. godine sugerirao da ih proda i podijeli s njim novce.

- Poznajete li vi dobro tužitelja, upitala je sutkinja Dragović i dobila odgovor: ‘Mislila sam da ga poznajem, ali danas više to ne bih rekla. I budući da je rekao da ja nikad u životu nisam ništa radila, željela bih reći da ja radim od svoje 13. godine života i imala sam vrlo uspješnu karijeru‘.

Ivaniševićev odvjetnik ju je potom upitao po kojoj je osnovi podizala novac sa zajedničkog računa u Monaku odnosno je li to bilo na temelju menadžerskog ugovora ili radi izbjegavanja poreznih obveza, Dragović je kazala da je ‘sredstva koristila prema zajedničkom dogovoru i da je postupala po njegovim nalozima šest godina‘.

Podsjetimo, prema tužbi, od rujna 2015. do travnja 2021. Ivanišević je u više navrata bivšoj partnerici bio pozajmio 2,9 milijuna eura u različitim valutama. Novac joj je isplaćivan sa zajedničkog računa u Monte Carlu kao i s njegova osobnog računa u Zagrebačkoj banci. Novac mu je navodno trebala vratiti do kraja 2021. godine, ali je naveo u tužbi i da mu je do tada vratila tek dio - 454.538 eura ostavši mu dužna još točno 2.477.962 eura a koji iznos potražuje s kamatama.

Prebacivanje novca zbog poreza

Inače, u odgovoru na tužbu, među ostalim, u dijelu gdje je Ivanišević dostavio WhatsApp poruke od 17. i 24. ožujka 2021. godine se navodi da je on ‘zahtijevao od nje da mu prebacuje novac i da su te poruke dokaz modus operandija na koji je način on prebacivao novac sa zajedničkog računa na svoj račun očito izbjegavajući porezne obveze‘.

Dragović je na te poruke odgovorila drugim WhatsApp porukama iz kojih, kako tvrdi, nije razvidno da se radilo o zajmu novca njoj i koji bi bila u obvezi vraćati, već je to bio zajednički novac na zajedničkom računu‘.

Pritom je u odgovoru na tužbu još Dragović naznačila da poruke od 25. svibnja 2020. i 14. rujna 2020. dokazuju da je novac zajednički, a da je njemu +radi izbjegavanja poreza odgovaralo da ona sa zajedničkog računa prebacuje na vlastiti račun u Hrvatskoj, a potom na njegov račun u Hrvatskoj‘.

Iduće je na potezu financijsko vještačenje kao bi se utvrdilo točno kolanje novca i za taj prijedlog Ivanišević mora u roku od osam dana uplatiti 500 eura predujma za izvođenje vještačenja.