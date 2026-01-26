Ivana Marković upozorava na "povratak politike straha": "Zlo uvijek dolazi u istom obliku"

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković objavila je opširan istup u kojem upozorava na, kako navodi, širenje autoritarnih obrazaca i normalizaciju političkog nasilja, uz porast govora mržnje i društvene polarizacije. U objavi povlači paralelu između globalnih događaja i domaće političke klime, naglašavajući da se s vremenskim odmakom "ono što se događa na kontinentu preko oceana" često prelije i na Europu, pa tako i Hrvatsku.

"Zlo uvijek dolazi u istom obliku", poručila je Marković, tvrdeći da se ono redovito opravdava "višim ciljevima" i hijerarhijom u kojoj su "jedni navodno vrjedniji od drugih", a alibi gotovo uvijek pronalazi u radikalnom nacionalizmu.

Upozorava da takav obrazac postaje posebno opasan kada ga nose strukture koje raspolažu silom i moći. "Kad posjeduju silu i moć postanu prijetnja za društvo", napisala je.

Paralela s Amerikom, ali fokus na Hrvatsku

Iako se u jednom dijelu osvrće na aktualnosti u Sjedinjenim Američkim Državama, Marković naglašava da joj to nije središnja tema. "No, ovo nije tekst o Americi. Ovo je tekst o pogledu u našu budućnost", istaknula je.

U tom kontekstu opisuje scenarij u kojem se nakon "ubojstva još jedne osobe od strane federalnih vlasti" odgovornost vlasti, kako navodi, izbjegava prebacivanjem krivnje na političke protivnike. Kao primjer navodi izjave u kojima se lokalne čelnike optužuje da "potiču pobunu svojom pompoznom, opasnom i arogantnom retorikom", uz poruku da "naši patrioti rade svoj posao".

"Drugim riječima krivi su oni drugi. Odgovornosti vlasti koja je odobrila represiju nema", navodi Marković, pa pita: "Zvuči li vam to poznato?"

"Nema odgovornosti. Nema preispitivanja."

Gradonačelnica Supetra potom prebacuje fokus na Hrvatsku i tvrdi da se i ovdje izostanak odgovornosti pretvara u pravilo političkog djelovanja.

"Nema odgovornosti. Nema preispitivanja. Nema ni trunke kajanja zbog stanja u društvu", napisala je, povezujući to s reakcijama državnog vrha na pojave zastrašivanja, govor mržnje i ekstremističku simboliku.

Posebno ističe normalizaciju ustaškog pozdrava "Za dom spremni" i relativizaciju Jasenovca. Govoreći o obrascu političke obrane, navodi kako se krivnja, umjesto preuzimanja odgovornosti, prebacuje na "druge".

U tom ključu spominje i frazu koju, prema njezinim riječima, dio vlasti koristi kao objašnjenje društvenih devijacija: "Povampirena ljevica" navodno je "kriva za veličanje ustaštva", "kriva za poruke mržnje" i "kriva i za maskirano crnilo na ulicama", napisala je.

Marković upozorava da se u Hrvatskoj, po njezinoj ocjeni, "odavno stvara klima u kojoj neki ljudi više nisu dobrodošli", posebno oni koji imaju "drugačije mišljenje ili jasan stav".

"Ako imate drugačije mišljenje ili jasan stav, poručuje vam se da odete. Da vas treba kazniti", navodi, dodajući da je i sama bila meta takvih poruka. U njezinoj objavi posebno odzvanja rečenica koju ističe kao simptom opasne atmosfere: "Treba je kazniti."

"To je poruka koju su upućivali i meni", napisala je, pitajući se kamo takva klima može odvesti društvo: "Kako? Zatvoriti? Zapaliti lomaču? I koji je to trenutak kada će klima omogućiti da se nekoga tko se usuđuje pružiti otpor kazni?"

Prijave "lažnih prebivališta" i pritisci kao poruka

U nastavku Marković spominje i slučajeve prijava navodnih "lažnih prebivališta" protiv književnika, kao i policijske postupke koji iz njih proizlaze. Takve poteze opisuje kao "simboličan i vrlo konkretan pokušaj da se nekoga otjera iz vlastitog doma. Iz vlastite države".

"Najprije vam poručuju: 'Otiđi iz Hrvatske', a zatim pokreću postupke utvrđivanja prebivališta", navodi, postavljajući pitanje: "Što je sljedeće?"

U objavi se osvrće i na, kako navodi, "stotine lažnih profila" i prijetnje koje se šalju "javno ili privatno, bez ikakvih posljedica". Usporedno opisuje i šire urušavanje demokratskih standarda, navodeći "devastaciju svih neovisnih institucija" kroz postavljanje "poslušnog stranačkog kadra".

Kao zajedničku poveznicu društvenih i političkih devijacija ističe jednostavan motiv: "Poveznica između ove i one strane oceana banalna je i prepoznatljiva – zaštitni znak nasilnika: skrivanje lica."

Poziv na otpor i jasno izgovoreno "dosta"

U završnici objave Marković poziva na društvenu hrabrost i prekid šutnje. Upozorava da "ne vidi kako možemo samo okrenuti glavu i ništa ne kazati nego samo živjeti dalje", uz poruku da odgovornost leži posebno na političarima, ali i na građanima.

"Postoji točka kada treba kazati dosta je bilo, moramo nešto uraditi", poručila je, zaključujući jasnim pozivom na otpor strahu i prisili:

"Na nama je svima da se ne bojimo. Da jasno kažemo: gdje ima sile, ima i otpora."