Ivana Marković podsjetila što je Vladimir Nazor napisao o NDH u poruci Dalmatincima

Supetarska gradonačelnica i saborska zastupnica SDP-a Ivana Marković gostovala je u programu N1 televizije gdje je komentirala aktualne napetosti unutar vladajuće koalicije te izbor novog ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Marković smatra da izbor novog ministra neće biti upitan.

“Ne vjerujem da će Plenković pristati na bilo kakve ucjene, ako je Hrebak mislio ozbiljno, ne znam zašto mu onda treba 30 dana da se riješi situacija s DP-om i Dabrinim ustašovanjem. Činjenica je da Vlada danas nije funkcionalna, mjesecima se bavimo ideološkim temama, predstavnici Vlade jedni drugima govore da su glupani i nesposobni, zauzeti su samima sobom umjesto životnim pitanjima građana”, upozorava Marković.

Poručila je kako će novi ministar biti izglasan bez većih poteškoća, što, prema njezinu mišljenju, dovoljno govori o “vjerodostojnosti svih koji Plenkoviću daju rokove”, aludirajući na ultimatum koji je premijeru uputio predsjednik HSLS-a Dario Hrebak.

Na podsjetnik novinarke da je premijer već ranije pristao na uvjete Domovinskog pokreta, koji je kao preduvjet ulaska u vladajuću većinu tražio izostavljanje Milorada Pupovca i SDSS-a iz vlasti, Marković je odgovorila:

“Na sve je on spreman jer je HDZ-u bitno samo jedno: prije su bile kune, danas su to euri i važno je samo ostati na vlasti da se kotač moći dalje okreće. A partnerima je bitno da dobiju njihove mrvice jer da nisu u Plenkovićevoj vladi, ne bi ni postojali”, naglašava Marković.

Osvrnula se i na eventualni odlazak Josipa Dabre iz Sabora, ocijenivši da to ne bi promijenilo suštinu problema jer, kako tvrdi, premijer i dalje surađuje sa strankom koja “baštini ustaške vrijednosti”.

Kako bi ilustrirala svoju poruku, pročitala je stih Vladimira Nazora iz “Poruke Dalmatincima” iz 1943. godine: “Pobjegao sam iz ropstva i sramote takozvane Nezavisne Države Hrvatske da se nadišem ovdje slobode i da se prožmem osjećajem nacionalne časti i ljudskog dostojanstva...” istaknuvši da time želi naglasiti, kako je rekla, idiotizam “onoga što je Dabro jučer govorio”.

“Dabro se u veličanju Ante Pavelića svrstao na stranu ustaškog režima i nema čak ni hrabrosti priznati da pjeva o Paveliću nego se izvlači na poklade, a to znači da nije spreman ni stati iza svojih ‘ideala’. Ali nije problem u Dabri nego u Plenkoviću. Sve je to počelo onog trena kad je Plenković u javni život uveo ‘dvostruke konotacije’, kad je potpredsjednik Sabora Reiner ustvrdio da nismo utemeljeni na antifašizmu, kad je predsjednik Sabora Jandroković dopustio ustaške pozdrave u parlamentu, a Thompsonovo pjevanje proglasilo se domoljubnim i poželjnim”, ističe Ivana Marković.

Dodala je i da će se premijera pamtiti po, kako kaže, “koaliranju s ustaškom strankom”.

“Plenkovićev politički pragmatizam slomio je kičmu ove države. Koalirao je s proustaškom strankom i pustio ustaški duh u Hrvatsku – po tome će ga povijest pamtiti. Njegov bivši potpredsjednik vlade i ministar pjeva ode ustaškom vođi”, rekla je Marković.

Na kraju je ustvrdila kako aktualne teme vezane uz Dabru i Thompsona odvlače pažnju s, prema njezinu mišljenju, ključnih problema poput inflacije i svakodnevnih životnih pitanja građana.

Smatra da će novi ministar bez većih problema biti izglasan, da izvanrednih izbora neće biti, ali i da je SDP spreman u svakom trenutku izaći pred građane i zatražiti njihovu potporu.