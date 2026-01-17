Ivana Marković o Thompsonovom koncertu: "Nema tu domoljublja, samo manipulacija u svrhu stvaranja profita i političke koristi"

Zastupnica SDP-a i gradonačelnica Supetra Ivana Marković oglasila se o koncertu Marka Perkovića Thompsona koji je sinoć održan u Splitu, poručivši kako su se na tom događaju mogli čuti i vidjeti prizori koji su, prema njezinim riječima, neprihvatljivi u demokratskom i civiliziranom društvu te upozorivši na, kako navodi, izostanak jasne reakcije institucija. Njenu reakciju prenosimo u cijelosti:

"Sinoć smo svjedočili prizorima koji bi trebali biti neprihvatljivi u svakoj civiliziranoj državi gdje su se čuli pozivi „ajmo, ustaše“ popraćeni neustavnim i ustaškim pozdravom ZDS. I dok premijer još u četvrtak ignorira sva događanja u proteklih pola godine i pokušava umanjiti ono što vidimo i čujemo , jasno je: ovo nije „samo pjesma“ niti „domoljubna budnica“. Ovo je otvorena propaganda najsramotnijeg dijela naše prošlosti, koja je služila najvećim zločincima u povijesti, gola i neskrivena propaganda ustaštva koja je, nažalost, dobila zeleno svjetlo od samog HDZ-a. Nema tu nikakvog domoljublja, samo manipulacija osjećajima u svrhu stvaranja profita i političke koristi.

Nitko nas ne može uvjeriti da ovakvo ponašanje predstavlja europske vrijednosti, ljubav prema domovini ili slobodu izražavanja. Hrvatska je zemlja koja je kroz strašne žrtve svojih građana izborila slobodu i demokraciju. Naša zastava, naši zakoni i naš Ustav nisu dekoracija oni su štit za sve nas. A trenutno se taj štit polako raspada pod najezdom okupiranih institucija i raznih v.d.-ova.

Pitam otvoreno: gdje su institucije? Ovo pitanje nije samo za političare, policiju i pravosuđe, već za svakog građanina.Dokle ćemo šutjeti pred ovakvim kršenjem zakona i suvremenih vrijednosti? Domoljublje ne može biti izgovor za glorifikaciju ustaštva.

Mi, kao društvo, ne smijemo se bojati. Ako želimo zemlju dostojnu onih koji su položili živote za slobodu, moramo reagirati glasno, jasno i bez straha.

A jasno je.

Nema tu dvostrukih konotacija.

Postoji samo izbor: ili stojimo uz demokratske i europske vrijednosti koje nas definiraju , ili dopuštamo da protuzakonite poruke i sramotni postupci preuzmu prostor.

Onda i sve drugo dolazi u pitanje.", poručila je.