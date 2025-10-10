Ivan Rakitić preuzeo novu ulogu: ‘Ponosan sam što sam dio ove velike priče’

Bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić i nakon završetka igračke karijere ostaje itekako aktivan u svijetu nogometa. Ovoga puta pohvalio se novom funkcijom koju je preuzeo s velikim zadovoljstvom.

Na svojim društvenim mrežama Rakitić je otkrio kako je postao novi ambasador španjolske La Lige, lige u kojoj je ostavio dubok trag igrajući za Sevillu i Barcelonu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Prekrasan dan s mojim prijateljima iz La Lige. Sretan sam što sam postao dio ove obitelji kao ambasador i što ću doprinijeti u njezinom rastu", napisao je popularni Raketa.

Rakitić je prošle sezone zaključio bogatu igračku karijeru u dresu Hajduka, gdje sada obnaša funkciju tehničkog direktora. U nedavnom intervjuu za La Gazzettu dello Sport otkrio je kako se dodatno educira:

"Studiram sportski menadžment, radim u Hajduku, a uskoro krećem i na trenerski tečaj. Ipak, vjerujem da ću u budućnosti biti direktor", poručio je Rakitić.

Jedna od najvećih karijera u povijesti hrvatskog nogometa sada se razvija u sasvim novom smjeru – ali jednako impresivno, piše Gol.hr.