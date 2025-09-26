Istraživanje otkrilo varaju li češće muškarci ili žene

U jednom istraživanju provedenom na 3000 ljudi otkriveno je da je sklonost nevjeri češća nego što bismo pomislili. Anketa je pokušala odgovoriti na pitanje tko je skloniji prevarama i zašto ljudi posežu za njima, a rezultati su iznenadili mnoge.

Prema podacima koje je 2018. godine objavila britanska agencija za upoznavanje Coffee & Company, žene su sklonije prevari nego muškarci. Dok je devet posto muškaraca izjavilo da bi sigurno bili nevjerni ako bi ih netko drugi privukao, čak 25 posto žena reklo je da bi imale aferu u toj situaciji. Najsklonije nevjeri bile su žene između 35 i 40 godina.

Razlozi zbog kojih žene varaju mogu biti različiti. Neke to čine zbog osjećaja fizičke ili emocionalne zapostavljenosti, dok druge žele unijeti uzbuđenje u vezu koja im se učinila predvidljivom i dosadnom. Coffee & Company navodi da i osjećaj podcijenjenosti ili zanemarivanja može dovesti do potrage za nekim tko će im vratiti osjećaj vrijednosti i zanimljivosti, piše YourTango.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da niti jedan odnos nije savršen i da rješenje nezadovoljstva nije traženje bliskosti s nepoznatom osobom. Mnogo je korisnije razgovarati s partnerom i zajednički rješavati probleme, jer se tako sprječava trajna šteta i daje prilika da se obnovi povezanost. U konačnici, iskrena komunikacija može pomoći da se prisjetimo zašto smo se uopće zaljubili u tu osobu.