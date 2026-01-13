Istraživači upozoravaju na tri opća simptoma raka koje ne smijete zanemariti

Rak se može očitovati kroz niz različitih simptoma, koji ovise o vrsti bolesti i dijelu tijela koji je zahvaćen. Dok su neki znakovi jasno povezani s određenim promjenama u organizmu, drugi su općenitiji i često se lako previde ili pripišu drugim, manje ozbiljnim stanjima.

Istraživači i znanstvenici iz organizacije Cancer Research UK ističu da rano prepoznavanje bolesti može imati ključnu ulogu u uspješnosti liječenja.

Na svojoj mrežnoj stranici navode: "Otkrivanje raka u ranoj fazi znači da je liječenje vjerojatnije uspješno. Svijest o nekim ključnim znakovima i simptomima raka može pomoći". Dodaju da postoji više od 200 različitih vrsta raka i svi imaju različite znakove i simptome, piše Daily Express. Neki pogađaju specifična područja tijela, poput trbuha ili kože. Ipak, napominju da neki simptomi mogu biti i općenitiji. Ovo su neki od primjera, prenosi Index.

Obilno noćno znojenje ili groznica

Liječnički savjet potrebno je potražiti ako osoba doživljava "vrlo jako" i "obilno" noćno znojenje. "Znojenje noću ili visoka temperatura (groznica) mogu biti uzrokovani infekcijama ili nuspojavom određenih lijekova. Također, često ga doživljavaju žene u vrijeme menopauze. Ali razgovarajte sa svojim liječnikom ako imate vrlo jako, obilno noćno znojenje ili neobjašnjivu groznicu", pojasnili su stručnjaci.

Umor i iscrpljenost

Iako je povremeni umor normalan, dugotrajna iscrpljenost zahtijeva pozornost. "Postoji mnogo razloga zašto se možete osjećati umornije nego inače, posebno ako imate problema sa spavanjem ili ste pod stresom. Ali ako se stalno osjećate umorno ili ako nema jasnog razloga zašto se osjećate umorno, razgovarajte sa svojim liječnikom", istaknuli su iz organizacije.

Neobjašnjiv gubitak težine

Istraživači poručuju da su manje promjene tjelesne težine uobičajene, ali upozoravaju: "Male promjene težine tijekom vremena su sasvim normalne. Ali ako vi ili drugi ljudi mislite da ste izgubili primjetnu količinu težine, a niste to pokušavali, recite svom liječniku".