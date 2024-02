ISPOVIJEST ALKOHOLIČARKE IZ DALMACIJE: "Djeca bi me nalazila u baš teškom pijanstvu, ne mogu vjerovat u šta sam se pretvorila"

Alkohol je dio naših života, uz alkohol slavimo, opuštamo se, tugujemo, uz alkohol se svađamo, uz alkohol se volimo, uz alkohol zaboravljamo. Brojni su razlozi zašto posežemo za alkoholom i njegovim umirujućim učinkom. Međutim, učestalo i neumjereno ispijanje alkohola, nosi sa sobom brojne posljedice. Razna pića i razne efekte koje ima alkohol, mnogi počinju isprobavati u mladosti. To potvrđuje i nedavno istraživanje OECD-a po kojem su mladi Hrvati u dobi od 15 do 16 godina u samom europskom vrhu po konzumaciji alkohola. Zabrinjavajuć je podatak, kako je njih 45 posto u posljednjih mjesec dana barem jednom konzumiralo veću količinu alkohola. Nalazimo se na petom mjestu na ljestvici, a ispred nas su još samo Danci, Nijemci, Austrijanci i Slovaci.

Lucijana Rupić Krstić, psihologinja u Psihijatrijskoj bolnici Ugljan i terapeutkinja u Klubu liječenih alkoholičara Zadar, kazala je Zadarskom kako je i nisu toliko iznenadili rezultati istraživanja.

– Mladi su produkt društva, a mi kao društvo prihvaćamo alkohol i alkoholiziranje, na neki način ga i potičemo. Na primjer, ima toliko reklama za pivo i alkohol, a nema niti jedne za prevenciju i edukaciju. Mladi većinom piju u vršnjačkom društvu, ali za razliku od odraslih osoba se jako, jako napijaju. Njima je cilj izaći, napiti se i natjecati u tome tko može više alkohola popiti. Također, to je baš stvar našeg društva jer i njihovi roditelji piju, svi piju. Uz sve to, općenito se bilježi porast i drugih duševnih poremećaja kod mladih poput anksioznosti, depresivnosti i slično. Na prvu, alkohol »liječi« puno problema, pa ljudi to koriste kao neku vrstu samoliječenja. Alkohol ne rješava probleme, ali ima onaj sedativni, umirujući učinak i to je ono što ljudi vole, to opito smireno stanje pod utjecajem alkohola. Samo kad to preraste u problem, u ovisnost, onda je to veliki problem za obitelj i okolinu, upozorava Rupić Krstić dodavši kako mladi s alkoholom koriste i neke druge supstance, to ne mora nužno dovesti do ovisnosti, ali često se događaju neka rizična ponašanja, nasilna ponašanja ili izostaju iz škole, a roditelji to, nažalost, ne vide odmah.

– Mladi uglavnom piju vani, pa onda obitelj možda ne vidi na vrijeme problem, nego kad se dogodi neki incident. Važno je u obitelji razgovarati o alkoholu, o posljedicama alkohola i ovisnostima. Kod nas, u dalmatinskim obiteljima se tradicionalno puno pije. Bevanda iza ručka, iza večere, nekad pivo, a na feštama se napijemo. I to je neka poruka koju šaljemo mladima. Ali ne priča se o tome, jer nitko tko je pio alkohol nije pomislio da će jednog dana biti ovisnik, doći do toga da mora na liječenje. Treba razgovarati s mladim ljudima, da im postane jasno da alkohol može biti veliki problem. Zavod za javno zdravstvo provodi preventivne programe, pojedine udruge imaju preventivne programe i slično, ali mi se čini da ljudi alkohol ne shvaćaju dovoljno ozbiljno. Uvijek nađu nekog goreg od sebe i za njega kažu da je alkoholičar. Teško je shvatiti, teško je priznati da imaju problem, ističe Rupić Krstić.

U klub dolaze i odlaze

Klub liječenih alkoholičara u Zadru djeluje već pedesetak godina, a članovi se sastaju svake srijede u 18 sati. Uz Rupić Krstić, s članovima radi i doc. dr. sc. Mladen Mavar, ravnatelj Psihijatrijske bolnice Ugljan, koji je u klubu dugi niz godina, od početaka. Klub je otvoren za suradnju s gostima i studentima iz drugih ustanova ili sveučilišta, a sudjeluje u radu i s drugim udrugama na mnogim projektima.Kako Rupić Krstić kaže, u klub ljudi dolaze i odlaze. Tu su i stari i mladi, muškarci i žene, a prosjek godina članova varira od 20 do 70 godina. Grupa je otvorenog tipa, na sastanke dolaze novi, ali i stari članovi koji dijele svoja iskustva. Rupić Krstić nam je objašnjava kako teorija kaže da u klub dolaziš pet godina da pomogneš sebi, a nakon pet godina da pomogneš drugome.

– U Klubu imamo dosta članova koji su prošli hospitalno liječenje u nekoj od psihijatrijskih bolnica u državi, a koje ih upućuju na postojanje kluba. Osim takvih slučajeva, manji broj članova dolazi sudskom odlukom o javljanju u klub. Vrata kluba su otvorena svima, tako da dolaze pojedinci sami ili na nagovor i podršku obitelji, kaže Rupić Krstić te ističe kako ljudi dođu do informacija o postojanju kluba kad im je potrebno, međutim, treba staviti naglasak na prevenciju i edukaciju.

– Prije je bilo puno više klubova liječenih alkoholičara, sad je samo ovaj jedan u Zadarskoj županiji, što bi trebalo biti drukčije s obzirom na broj ljudi koji imaju problem s alkoholom. Koliko ovdje ima sjedalica, a ima ih, tolika i grupa bude ponekad. Ima ljudi koji dolaze stvarno dugo, a i onih s liječenja koji su jučer došli. U klubovima se inače preporučuje 12 do 15 članova, te uz članove obitelji bude oko 30 ljudi, a mi nekad imamo i više od toga. Klub ima terapeuta, stručnog djelatnika koji usmjerava procese u grupi. Liječenje alkoholizma je dugotrajan i složen proces, a cilj nije samo uspostava i održavanje asptinencije već rehabilitacija i socijalna integracija. Za to je potrebno vrijeme i rad na sebi, kazala je Rupić Krstić.

