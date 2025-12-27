Iskusni kardiokirurg upozorava: Ove navike i namirnice najviše štete srcu

Dr. Jeremy London, iskusni kardiokirurg s više od 25 godina kliničkog iskustva, posljednjih je godina postao iznimno popularan na društvenim mrežama, gdje na jednostavan i često vrlo direktan način objašnjava kako čuvati zdravlje srca. U svojim se objavama dotiče svega - od prednosti ranog buđenja, pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti pa do štetnih navika koje ljudi često olako shvaćaju.

Nedavno je u jednoj objavi otkrio šest stvari koje osobno izbjegava kako bi smanjio rizik od koronarne bolesti srca, stanja koje je, prema dostupnim podacima, odgovorno za velik dio smrtnosti u svijetu.

Pušenje i e-cigarete

Na vrhu njegove liste nalazi se pušenje, koje bez zadrške naziva najgorom mogućom odlukom za zdravlje. Posebno upozorava na osobe koje već imaju povijest srčanih bolesti ili sklonost aterosklerozi. "Ako već imate povijest srčanih bolesti i sklonost aterosklerozi, to zapravo eksponencijalno ubrzava taj proces", rekao je, dodavši da se kod takvih ljudi šteta može pojaviti puno brže nego što misle, piše Index.

Posebno ga brine i popularnost e-cigareta. Iako ih mnogi doživljavaju kao "bezopasniju" alternativu, dr. London upozorava da postoje istraživanja koja upućuju na zabrinjavajuće promjene u funkciji srca i krvnih žila kod korisnika.

Alkohol

Dr. London kaže da je prestao piti alkohol prije tri godine i tu odluku opisuje kao jednu od najtransformirajućih u životu. "Alkohol je toksičan za svaku stanicu u vašem tijelu", izjavio je i dodao rečenicu koja je izazvala najviše komentara: "Mislim da će alkohol biti novo pušenje cigareta."

Iako naglašava da je to individualna odluka, upozorava da ljudi često imaju potrebu uljepšavati stvarnost. "Bilo da je to jedno piće tjedno ili jedno piće navečer, i dalje donosite odluku da unesete toksičnu tvar u svoje tijelo", rekao je, dodajući: "To je vaše tijelo, vaša pravila."

Gazirana i zaslađena pića

Sljedeća stvar koju izbjegava su gazirana i zaslađena pića. Smatra ih jednim od najvećih problema modernog načina života jer se radi o velikoj količini kalorija i šećera, a mnogi ljudi ni ne primijete koliko su toga unijeli.

"Mislim da su bezalkoholna pića jednostavno pošast u našem društvu", rekao je, pa dodao: "Visokokalorična bezalkoholna pića i unos velikog broja kalorija kojih ljudi nisu svjesni da ih dobivaju s pićima na bazi šećera - to je veliko ne-ne."

Vodice za usta s alkoholom

Jedna od stvari koja je mnoge iznenadila jest njegovo upozorenje na vodice za ispiranje usta koje sadrže alkohol. Dr. London tvrdi da pretjerano "ubijanje bakterija" u usnoj šupljini može imati neočekivane posljedice. "Možete zapravo povećati svoj krvni tlak jednostavno ubijanjem bakterija u ustima", rekao je.

Objašnjava da se time narušava prirodna ravnoteža, a osobe koje već imaju sklonost povišenom tlaku mogu biti posebno osjetljive, piše Index.

Proizvodi od bijelog brašna

Na njegovom popisu su i proizvodi od bijelog brašna, poput bijelog kruha i tjestenine, jer se radi o rafiniranim namirnicama iz kojih je tijekom obrade uklonjen velik dio korisnih vlakana, željeza i vitamina B.

Umjesto toga preporučuje proizvode od cjelovitih žitarica, jer sadrže hranjive tvari koje su važne za srce, regulaciju šećera u krvi i opću stabilnost energije kroz dan.

Ultraprocesuirana hrana

Na kraju dolazi ultraprocesuirana hrana, za koju dr. London ima jednostavno pravilo koje je postalo viralno: "Što je duži rok trajanja, to je kraći vaš život." Kaže da takvu hranu treba ograničiti koliko god je moguće te savjetuje da ljudi što češće biraju cjelovite namirnice - minimalno prerađenu hranu s jednim sastojkom.

Osim negativnog utjecaja na srce, podsjeća da se ovakav način prehrane povezuje i s povećanim rizikom od drugih bolesti, uključujući i neke oblike raka, primjerice raka crijeva.