Iskrenje kabela u Splitu i požar auta u Makarskoj: Vatrogasci imali više izlazaka

Prema informaciji Županijskog vatrogasnog operativnog centra za razdoblje od 8. siječnja od 6 sati do 9. siječnja do 6 sati, vatrogasne postrojbe na području Splitsko-dalmatinske županije imale su više intervencija, od tehničkih zahvata do gašenja požara vozila. Na području grada Splita zabilježen je događaj u Kružićevoj ulici. U 11:05 sati pripadnici DVD-a Split izašli su na izvid zbog iskrenja iz kabela. Kako je utvrđeno na terenu, nije bilo potrebe za vatrogasnom intervencijom, no vatrogasci su dežurali do dolaska ekipe HEP-a.

Izašli pripadnici JVP Makarska i DVD Makarska

Na području županije, vatrogasci su intervenirali u Makarskoj i Sinju. U 10:55 sati na Franjevačkom putu u Makarskoj pripadnici JVP Makarska pilili su i uklanjali slomljene grane sa stabla koje su ugrožavale prolaznike.

U Sinju, u mjestu Miletin, u 11:04 sati vatrogasci JVP Sinj ispumpavali su vodu iz podruma obiteljske kuće.

Također u Makarskoj, na predjelu Makar, u 11:19 sati došlo je do požara vozila. Na intervenciju su izašli pripadnici JVP Makarska i DVD Makarska, koji su požar stavili pod kontrolu. Iz vatrogasnih službi ponovno apeliraju na građane na oprez, osobito u zimskim uvjetima kada su česte posljedice nevremena poput slomljenih grana i prodora vode, kao i povećani rizici od kvarova na instalacijama.