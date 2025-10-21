Isključio sinu i snahi struju i vodu jer se nisu htjeli iseliti, sud ga kaznio

Općinski sud u Bjelovaru osudio je 59-godišnjeg V.Š. jer je počinio ekonomsko nasilja u obitelji, što se prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji vodi kao prekršaj. Prema presudi, muškarac je 6. rujna 2024. godine u jutarnjim satima došao u kuću u kojoj žive njegov sin i snaha s petero maloljetne djece te im rekao da se moraju iseliti. Nakon toga im je, kako stoji u sudskom dokumentu, onemogućio normalno funkcioniranje kućanstva tako da je isključio je struju i zatvorio dovod vode.

Zbog takvog postupanja sud ga je proglasio krivim i izrekao mu novčanu kaznu od 550 eura, prenosi bjelovar.live. U svojoj obrani 59-godišnjak je tvrdio da nije bio nasilan, već da je samo štitio vlastitu imovinu. Objasnio je kako mu sin i snaha kuću koriste bez naknade, ne plaćaju režije i pritom su, prema njegovim riječima, prouzročili znatnu materijalnu štetu.

"Kuću su koristili bez ikakve naknade, nisu plaćali režije i napravili su veliku materijalnu štetu. Zbog toga sam ih u kolovozu pismenim putem tražio da se isele iz moje kuće i dao im rok od mjesec dana da si nađu drugi smještaj. Upozorio sam ih da ću isključiti struju i vodu ako se ne isele u tom roku", izjavio je okrivljeni.

"Smatram da se nisam prema njima nasilnički ponašao, već sam samo branio svoju imovinu od njihove nezakonite upotrebe", dodao je. Međutim, unatoč njegovim tvrdnjama i činjenici da je vlasnik nekretnine, sud je zaključio da je riječ o obliku ekonomskog nasilja te potvrdio kaznu.