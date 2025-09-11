Irska postavila ultimatum: "Odlazimo, dopustite li nastup Izraela"

Irska državna televizija RTÉ objavila je da neće sudjelovati na Eurosongu 2026. godine ako Izrael bude dio natjecanja.
– Stav RTÉ-a je da bi sudjelovanje Irske bilo nesavjesno s obzirom na užasan gubitak života u Gazi. Također nas duboko zabrinjavaju ciljana ubojstva novinara, onemogućavanje pristupa međunarodnim novinarima te sudbina preostalih talaca, – poručio je glavni ravnatelj RTÉ-a Kevin Bakhurst.
Konačna odluka o nastupu Irske bit će donesena nakon što Europska radiodifuzijska unija (EBU) objavi svoj stav o Izraelu.
Politička i novinarska podrška
Odluku RTÉ-a podržao je irski ministar javnih rashoda Jack Chambers, koji je izjavio da je “svijet šokiran ubojstvima nevinih novinara koji su izvještavali o genocidu u Gazi” te da odluku RTÉ-a “apsolutno poštuje”.
Oglasio se i Sindikat novinara u Dublinu, čiji su članovi zaposlenici RTÉ-a. Oni su još u svibnju pozvali televiziju da se usprotivi izraelskom sudjelovanju, a sada pozdravljaju jasno stajalište da bi nastup uz izraelsku delegaciju bio “nesavjestan”.
– Vjerujemo da ova odluka odražava stavove zaposlenika RTÉ-a i javnosti koju služimo – poručili su iz sindikata, pozvavši i druge europske televizije da slijede njihov primjer te da EBU suspendira Izrael.
EBU: članice odlučuju same
Direktor Eurosonga Martin Green izjavio je da organizatori “razumiju zabrinutost” te da su u tijeku konzultacije s članicama EBU-a. Svaka televizija ima rok do sredine prosinca potvrditi sudjelovanje na natjecanju koje će se iduće godine održati u Beču, povodom 70. obljetnice Eurosonga.
EBU je već omogućio članicama da bez kazne odustanu od nastupa, a odluku svake televizije će poštovati.
Kontroverze i prosvjedi
Izraelova prisutnost na Eurosongu posljednjih je godina izazivala kontroverze i prosvjede – prošle godine u Baselu te 2024. u Malmöu. Uz Irsku, i španjolski i slovenski javni servisi zatražili su konzultacije o izraelskom sudjelovanju.
Na ovogodišnjem Eurosongu u Baselu, Irsku je predstavljala Emmy s pjesmom Laika Party, dok je za Izrael nastupio Yuval Raphael s pjesmom New Day Will Rise.
Irska na natjecanju sudjeluje od 1965. godine i najuspješnija je država u povijesti Eurosonga s čak sedam pobjeda.