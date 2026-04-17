Inspektorat sve razotkrio: Na popularnom festivalu kulena zatekli sporne proizvođače

Državni inspektorat oglasio se o nadzoru na Festivalu kulenove seke u Velikoj kod Požege, gdje su izlagali proizvođači iz zemalja iz kojih je zabranjen uvoz mesa, piše Dnevnik.hr.

Nadzor turističke, sanitarne i veterinarske inspekcije obavljen je 30. ožujka te je proveden inspekcijski nadzor kako bi se utvrdile okolnosti održavanja manifestacije.

Iako je uvoz mesa iz trećih zemalja zabranjen zbog opasnosti od širenja afričke svinjske kuge, na festivalu su sudjelovala dva natjecatelja iz Srbije i jedan iz Bosne i Hercegovine, potvrdio je Inspektorat.

Manifestacija nije prijavljena u propisanom roku

"Manifestacija nije najavljena u propisanom roku od najmanje 14 dana prije planiranoga dana održavanja nadležnoj inspekciji Državnog inspektorata uz dostavu podataka o subjektima koji će izlagati i/ili usluživati proizvode od mesa svinja te o podrijetlu odnosno proizvođačima/dobavljačima istoga, a što nije u skladu s člankom 1. točkom 30. Naredbe o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj, a što je kažnjivo po članku 106. stavak 1. točka 2. Zakona o zdravlju životinja za pravnu osobu i po članku 106. stavak 2. Zakona o zdravlju životinja za odgovornu osobu u pravnoj osobi", naveli su iz Državnog inspektorata u odgovoru za Dnevnik Nove TV.

Sanitarna inspekcija utvrdila je da su na lokaciji pronađeni ostaci kulenove seke bez oznaka zdravstvene ispravnosti i sljedivosti, zbog čega nije moguće utvrditi njihovo podrijetlo – odnosno potječe li iz registriranih i odobrenih objekata.

"To je u suprotnosti s člankom 12. stavak 3. alineja 5. i člankom 33. stavkom 7. Zakona o hrani te se temeljem istog hrana smatra neprikladnom za prehranu ljudi jer se ne može dokazati da potječe iz odobrenih i/ili registriranih objekata pod nadležnosti veterinarske inspekcije sukladno zahtjevima iz Uredbe (EZ) 853/2004. Europskog parlamenta i Vijeća od 29.travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30.4.2004.)", naveli su iz Inspektorata.

Organizatoru manifestacije izdano je usmeno rješenje za uništenje, odnosno neškodljivo zbrinjavanje hrane, a turistička inspekcija nije utvrdila nepravilnosti.