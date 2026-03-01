Influencerica pokazala što se događa u Dubaiju

Izraelska influencerica Hofit Golan (40) proživjela je dramatične trenutke u Dubaiju nakon što je, kako tvrdi, s balkona svjedočila raketnom napadu na hotel na Palm Jumeirahu. Prema dostupnim informacijama, iranski projektil pogodio je luksuzni hotel s pet zvjezdica u subotu, u sklopu odmazde koju je Teheran pokrenuo diljem Bliskog istoka nakon američkih zračnih udara.

Golan se nalazi među brojnim poznatim osobama koje trenutačno borave u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a koje su se našle u neizvjesnoj sigurnosnoj situaciji.

U izjavi za medije opisala je trenutke napada kao nadrealne. “Čula sam snažne detonacije i pomislila kako je nevjerojatno da se to događa u gradu koji se smatra jednim od najsigurnijih na svijetu. Strah je prirodna reakcija”, rekla je.

Ispričala je i kako je prizor s balkona bio zastrašujući. Umjesto uobičajenog vatrometa koji se često može vidjeti s te lokacije, nebo su, kaže, obasjale eksplozije. U jednom trenutku, dodala je, sklonila se u kupaonicu i potražila zaklon u kadi.

Influencerica priznaje da je i dalje pod snažnim dojmom događaja te da joj neizvjesnost otežava odmor. “Stalno se pitate što donosi noć i hoćemo li uopće moći spavati. Osjećam šok, preplavljenost i iscrpljenost”, kazala je.

Naglasila je kako vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata presreću projektile i, prema njezinim riječima, učinkovito reagiraju, no istaknula je da je osjećaj straha u takvim okolnostima neizbježan. Dodala je kako nije vidjela ozlijeđene niti čula paniku, ali da joj je teško sabrati misli dok pokušava procesuirati sve što se dogodilo.

Na društvenim mrežama objavila je i videozapis iz zgrade u kojoj boravi, vidno uznemirena zbog aktiviranja alarma, jer u tom trenutku nije znala o čemu je riječ. Nekoliko sati poslije zahvalila je svima na porukama podrške, poručivši da je na sigurnom, ali i iscrpljena zbog nedostatka sna i napetosti koja vlada posljednjih dana.