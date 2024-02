INCIDENT U VLAKU HŽ-a Kondukter napao momka: "Kretenčino nedoje***a, pogledaj se, napadat ću ja tebe..."

Jutros je u HŽ-ovom putničkom vlaku iz Vinkovaca za Zagreb došlo do incidenta u kojem se kondukter sukobio s putnikom, a Index je dobio snimke na kojima se čuje kako psuje i prijeti putniku. Razlog sukoba bio je taj što je putnik ušao u kondukterov kupe, no toga, tvrdi, nije bio svjestan jer je kupe bio prazan i otključan.

"Ulazim u vlak i idem u prvi kupe po redu. Nije bo zaključan, bio je neki katanac koji nisam ni primijetio. Ulazim unutra, vidim torbu i kavu sa strane. Ja se inače vozim novim vlakovima pa ni ne znam da postoji kondukterski kupe. Gledam video i stavljam slušalice. Ulazi unutra čovjek i počne se derati na mene: 'Izlazi, šta radiš, ti šareni.' Pitao sam ga što se događa, skidam slušalice i gledam ga, nije mi jasno, čovjek me napada i unosi mi se u lice", ispričao je Josip čiji je puni identitet poznat redakciji Indexa.

"Rekao je: 'Što gledaš, dođi da riješimo.' Ja sam krenuo snimati"

"U nekom momentu nakon što me pet puta krenuo psovat, izlazim i stanem u hodnik od vlaka. Počeo se derati na mene: 'Šta gledaš, dođi da riješimo!' Tada sam krenuo snimati za slučaj da me stvarno napadne.

On je u jednom trenutku otišao, ali se vratio prema meni. Valjda je shvatio da sam ga krenuo fotografirati pa mi je počeo prijetiti da će zvati policiju. Ja sam ugasio kameru i on je otišao. Zatim se vratio i stao blizu mene i krenuo zvati policiju, a nakon toga me krenuo gurati", priča Josip, koji je poslao snimke koje je snimio nakon što ga je kondukter gurnuo.

"Opet sam upalio kameru i pitao ljude oko sebe hoće li svjedočiti da me gurnuo. Nakon toga mi je počeo prijetiti i vrijeđati me, govoriti mi da će mi doći doma i da je on već sređivao takve kao ja. Derao mi se "miči se", nisam znao kamo da se maknem", rekao je.

Sve se, kaže, događalo između Sesvetskog Kraljevca i zagrebačkog Glavnog kolodvora, za vrijeme vožnje koja traje 20-ak minuta. Na snimkama koje je Index dobio čuje se kako kondukter u više navrata iznosi cijeli niz psovki.

Kondukter izgovorio niz psovki

"Majke ti mile, popeo mi se na glavu, sad ću ja kod njega doći. Samo slikaj, konjino, uslikam ti se ja mami. Kretenčino jedna. U usta te jebem traljava, našao si se na kondukteru kočit. Napadat ću ja tebe, jebem li ti krvavu majku, da ti jebem bezobraznu.

Sad ćeš vidjeti kada policija dođe, sada ću ja tebi naplatit, ne brini, kume. Na takve sam ja bradonje skako, ovako im brade rezo. Ti si se našao konju jedan, nedojebani frustrirani, daj se pogledaj kakav si. Kretenčina nedojebana, što si curu ne nađeš pa se iživljavaj. Pogledaj se. Našao si tu radnog čovjeka. To sve su ti mama i tata kupili, izdržavaju te, vidi se na tebi", samo su neke od psovki koje je kondukter uputio putniku.

"Čekao sam policiju, a kondukter mi se derao da se maknem"

Nakon što je opsovao i nakon što ga je, kako tvrdi, gurnuo, na jednoj od snimaka čuje se kako kondukter prijavljuje slučaj. "Dobro jutro. Slavonski brod 20-13, možete vi dobiti policiju tamo na peron u Zagrebu da dođe? Neki tip mi je provalio u kupe, skinuo katanac i pravi probleme. Dobro, hvala", rekao je na telefon pa se ponovo obratio Josipu: "Sad ćemo ti naplatit to tako da znaš. Provaljuj u svoju kuću kad dođeš."

