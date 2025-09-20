INCIDENT NA POLJUDU Torcida zapalila baklje. Boysi ih bacili na teren, zapalio se dio ulaza

Nogometaši Hajduka danas s početkom od 17 sati igraju protiv Dinama na Poljudu u derbiju 7. kola SuperSport HNL.

Najveći derbi hrvatskog nogometa Hajduk i Dinamo dočekuju poravnati na vrhu tablice, s 13 bodova, s tim da zagrebačka momčad drži prvo mjesto zbog bolje gol razlike.

Obje su momčad doživjele neuspjeh u prošlom kolu: Hajduk je s 2:0 na poražen na gostovanju kod Varaždina, a Dinamo je s 2:1 izgubio od Gorice na domaćem terenu.

Posljednji put Hajduk i Dinamo susreli su se početkom svibnja na Poljudu, a tada su gosti slavili s 3:1.

U 75. je minuti uslijedila pirotehnika s obje strane: Torcida je dimnim bombama i topovskim udarima popratila svoju bakljadu, a BBB su baklje bacali na teren.

Na Sjeveru se zapalio dio ulaza. Zbog svega toga utakmica je bila prekinuta na otprilike četiri minute, a vatrogasna služba uspjela je intervenirati i ugasiti požar.