Imate problema s visokim tlakom? Ovo voće može prirodno pomoći

Uravnotežena prehrana bogata voćem može sniziti krvni tlak i potaknuti zdrav protok krvi, piše Health.com. Osobe s hipertenzijom imaju koristi od namirnica bogatih kalijem, vitaminima i antioksidansima.

Banane – Izvor kalija koji regulira tlak. Srednja banana sadrži oko 375 mg kalija, a studija iz 2019. pokazala je da svakodnevno konzumiranje zelene kuhane banane snižava sistolički tlak.

– Izvor kalija koji regulira tlak. Srednja banana sadrži oko 375 mg kalija, a studija iz 2019. pokazala je da svakodnevno konzumiranje zelene kuhane banane snižava sistolički tlak. Borovnice – Obiluju antocijanima koji opuštaju krvne žile. Istraživanje iz 2015. potvrdilo je sniženje tlaka kod žena u postmenopauzi. Sličan učinak imaju i kupine, maline, trešnje i jagode.

– Obiluju antocijanima koji opuštaju krvne žile. Istraživanje iz 2015. potvrdilo je sniženje tlaka kod žena u postmenopauzi. Sličan učinak imaju i kupine, maline, trešnje i jagode. Kivi – Vrlo bogat vitaminom C; tri kivija dnevno tijekom dva mjeseca snizila su tlak bolje od jedne jabuke.

– Vrlo bogat vitaminom C; tri kivija dnevno tijekom dva mjeseca snizila su tlak bolje od jedne jabuke. Lubenica – Sadrži L-citrulin, aminokiselinu koja potiče proizvodnju dušikova oksida i opušta krvne žile, iako su rezultati studija zasad mješoviti.

– Sadrži L-citrulin, aminokiselinu koja potiče proizvodnju dušikova oksida i opušta krvne žile, iako su rezultati studija zasad mješoviti. Grejp – Dobar izvor kalija i vitamina C, ali može utjecati na djelovanje lijekova za tlak i kolesterol – konzultirajte se s liječnikom.

– Dobar izvor kalija i vitamina C, ali može utjecati na djelovanje lijekova za tlak i kolesterol – konzultirajte se s liječnikom. Grožđe – Polifenoli iz grožđa pomažu održati tlak stabilnim; sok od grožđa snižava noćni tlak.

– Polifenoli iz grožđa pomažu održati tlak stabilnim; sok od grožđa snižava noćni tlak. Avokado – Pruža gotovo 1000 mg kalija i vitamin E; redovita konzumacija povezuje se s manjim rizikom od hipertenzije.

– Pruža gotovo 1000 mg kalija i vitamin E; redovita konzumacija povezuje se s manjim rizikom od hipertenzije. Šipak (nar) – Antioksidativna i protuupalna svojstva podržavaju zdrav protok krvi i sprječavaju nakupljanje plaka.

Preporuka je da odrasle žene unose 1,5–2 šalice voća dnevno, a muškarci 2–2,5 šalice, ovisno o dobi i tjelesnoj aktivnosti.

