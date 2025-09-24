Imate problema s visokim tlakom? Ovo voće može prirodno pomoći

Uravnotežena prehrana bogata voćem može sniziti krvni tlak i potaknuti zdrav protok krvi, piše Health.com. Osobe s hipertenzijom imaju koristi od namirnica bogatih kalijem, vitaminima i antioksidansima.
- Banane – Izvor kalija koji regulira tlak. Srednja banana sadrži oko 375 mg kalija, a studija iz 2019. pokazala je da svakodnevno konzumiranje zelene kuhane banane snižava sistolički tlak.
- Borovnice – Obiluju antocijanima koji opuštaju krvne žile. Istraživanje iz 2015. potvrdilo je sniženje tlaka kod žena u postmenopauzi. Sličan učinak imaju i kupine, maline, trešnje i jagode.
- Kivi – Vrlo bogat vitaminom C; tri kivija dnevno tijekom dva mjeseca snizila su tlak bolje od jedne jabuke.
- Lubenica – Sadrži L-citrulin, aminokiselinu koja potiče proizvodnju dušikova oksida i opušta krvne žile, iako su rezultati studija zasad mješoviti.
- Grejp – Dobar izvor kalija i vitamina C, ali može utjecati na djelovanje lijekova za tlak i kolesterol – konzultirajte se s liječnikom.
- Grožđe – Polifenoli iz grožđa pomažu održati tlak stabilnim; sok od grožđa snižava noćni tlak.
- Avokado – Pruža gotovo 1000 mg kalija i vitamin E; redovita konzumacija povezuje se s manjim rizikom od hipertenzije.
- Šipak (nar) – Antioksidativna i protuupalna svojstva podržavaju zdrav protok krvi i sprječavaju nakupljanje plaka.
Preporuka je da odrasle žene unose 1,5–2 šalice voća dnevno, a muškarci 2–2,5 šalice, ovisno o dobi i tjelesnoj aktivnosti.
