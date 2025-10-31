Igrači Šibenika prekinuli štrajk

Nakon gotovo dva tjedna štrajka zbog kašnjenja plaća, u prostorijama HNK Šibenika konačno se pojavio vlasnik kluba Željko Karajica. Njegovim dolaskom na Šubićevac i isplatom plaća stigao je kraj napetog razdoblja tijekom kojeg su igrači odbijali trenirati dok ne dobiju zaostale plaće.

Igrači Šibenika prethodno su štrajk prekinuli tek na dva dana prošlog tjedna kako bi trenirali i odigrali utakmicu 10. kola 3. NL-Jug u kojoj su s 3:1 svladali Val i došli do drugog mjesta tablice, dva boda iza vodeće Zagore. Nakon utakmice vratili su se štrajku, sve dok ne dobiju primanja. To se promijenilo u četvrtak.

Uplaćene su plaće za rujan

Karajica je na sastanku s igračima i stručnim stožerom poručio kako klub neće propasti te da se radi na stabilizaciji financija i nastavku natjecanja bez daljnjih zastoja. Najvažnije, Karajičin dolazak nije ostao samo na riječima već su igračima isplaćene plaće za rujan. Nakon razgovora, igrači su ponovno odradili treninge, čime je štrajk službeno prekinut.

Tijekom dana na stadion su stigli i Funcuti, njih tridesetak do četrdesetak, koji su ušli u prostorije uprave tražeći veću transparentnost u radu kluba. Karajica im je, prema riječima prisutnih, poručio kako će Šibenik napasti plasman u treću ligu, čime je pokušao umiriti tenzije među navijačima, prenosi šibenik.in.

Međutim, dvojica iskusnih igrača iz Bosne i Hercegovine, stoper Kemal Osmanković i veznjak Aldin Čajić, nisu imali strpljenja čekati i napustili su Šubićevac te se vratili u BiH, a spominju se i problemi s radnim dozvolama.