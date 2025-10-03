Igrač Eurojackpota osvojio više od 53 tisuće eura

U 79. kolu popularne igre Eurojackpot, sreća je ovoga puta svratila u Gospić. Na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije u Automat klubu Gospić, na adresi Vile Velebita 9, uplaćen je listić koji je donio dobitak vrijedan 53.723,30 eura.

Izvučeni brojevi u ovom kolu bili su 1, 2, 7, 21, 27 te eurobrojevi 8 i 12. Sretni dobitni listić sadržavao je jednu kombinaciju igre Eurojackpot, a igrač se odlučio i za dodatnu igru Joker. Ukupna uplata za listić iznosila je svega 2,60 eura, a nagrada je stigla u obliku dobitka kategorije "5 pogođenih brojeva".

Ovaj iznos svakako je razlog za slavlje u Lici, no lov na najveći jackpot tek slijedi. Sljedeće izvlačenje Eurojackpota održat će se u utorak, 7. listopada 2025. godine, a glavni zgoditak iznosi čak 36 milijuna eura.