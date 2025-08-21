Close Menu

Igra, ples i pjesma: Ljetni glazbeno-plesni kamp za djecu u Zvončacu

Provedite nekoliko ugodnih jutara u prirodi, u parku na Zvončacu

I ovo ljeto Kulturno umjetničko društvo "Filip Dević" organizira besplatni glazbeno - plesni kamp za najmlađe. Devićevi plesači i glazbenici upoznati će vas s osnovnim elementima hrvatskog folklora i hrvatske tradicijske glazbe.

Dođite na Zvončac i kroz igru, ples i pjesmu, u društvu vršnjaka upoznajte se s našom bogatom kulturnom tradicijom koju generacije Devićevaca njeguju već 75 godina.

