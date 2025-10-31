Ibričić: "Trebao sam potpisati, a onda se javio Štimac"

Bivši legendarni igrač Hajduka Senijad Ibričić bio je gost druge epizode novog serijala Druga strana medalje na MAXSportu. S legendarnim bosanskohercegovačkim nogometašem razgovarala je Valentina Miletić. Najveći trag u karijeri ostavio je u Hajduku, gdje je igrao od 2008. do 2011. godine. Nakon razlaza sa Splićanima, četiri je godine proveo u Rusiji, Turskoj i Makedoniji, a krajem 2016. trebao je potpisati za Željezničar.

No, samo dva dana prije potpisa ugovora nazvao ga je Igor Štimac, koji ga je nagovorio da umjesto toga pređe u iranski Sepahan. Danas Ibričić priznaje kako se zbog tog poteza kaje: "Sa Željom sam bio sve dogovorio, ostalo je bilo samo potpisati ugovor. Dva dana prije toga javio mi se Štimac... Da se barem nije dogodilo. Ali, s financijske strane, ponuda iz Irana bila je neusporediva. Opisao mi je klub, njegovu veličinu, i odlučio sam otići tamo", prisjetio se Ibričić.

Kulturološki šok

U Sepahan je stigao u siječnju 2016. godine, no zadržao se samo do kraja sezone. "To su bila četiri najteža mjeseca u mojoj karijeri. Životni stil, običaji, način funkcioniranja – sve je bilo potpuno drugačije. Teško se bilo priviknuti. Iako smo igrali za najveći iranski klub, uvjeti su bili porazni. Sam sam nosio i prao opremu, bio sam potpuno sam. Ta četiri mjeseca činila su mi se kao četiri godine", rekao je.

Danas smatra da je sve imalo svoj razlog: "Vjerojatno me netko kaznio što nisam otišao u Želju, gdje sam trebao. Nakon povratka iz Irana ozbiljno sam razmišljao o prekidu karijere, jer više nisam imao ni volje ni snage za nogomet. Na kraju sam otišao u Koper, što samo pokazuje koliko mi je bilo teško", objasnio je Ibričić.