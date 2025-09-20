I Gospodin Savršeni je na Poljudu

Na rasprodanom Poljudu, na utakmici Hajduka protiv Dinama, pojavio se i Šime Elez, u Hrvatskoj poznatiji kao Gospodin Savršeni iz popularnog reality showa. Elez je bio među tisućama navijača koji su došli bodriti Hajduk protiv Dinama, a svojim dolaskom privukao je pažnju publike na tribinama.

Pojavio se u tamnom sakou i bijeloj lanenoj košulji, koju je otkopčao za ležeran look. Kombinaciju je upotpunio svijetlim hlačama i sunčanim naočalama.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Fotografiju pogledajte ovdje.