Close Menu

I Gospodin Savršeni je na Poljudu

Šime se pojavio u sakou i košulji

Na rasprodanom Poljudu, na utakmici Hajduka protiv Dinama, pojavio se i Šime Elez, u Hrvatskoj poznatiji kao Gospodin Savršeni iz popularnog reality showa. Elez je bio među tisućama navijača koji su došli bodriti Hajduk protiv Dinama, a svojim dolaskom privukao je pažnju publike na tribinama.

Pojavio se u tamnom sakou i bijeloj lanenoj košulji, koju je otkopčao za ležeran look. Kombinaciju je upotpunio svijetlim hlačama i sunčanim naočalama.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Fotografiju pogledajte ovdje.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
1
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
1