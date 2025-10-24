HUNS: Dinamov prazan dres važna je poruka protiv agresivnog oglašavanja kocke

Jučerašnja utakmica Dinama protiv Malmöa u Europa ligi završila je 1:1, a HUNS je u priopćenju čestitao predstavniku Hrvatske na ovom natjecanju na osvojenom bodu, a osvrnuli su se i na promjene u Dinamovim dresovima.

"Ovom objavom osvrnut ćemo se na vrlo važan detalj za društveno okruženje u širem smislu, a njime se pozabavilo vrlo malo medija u Hrvatskoj, Naime, prednja strana Dinamovog dresa bila je prazna – bez sponzorskog logotipa.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Razlog ovome su vrlo jasni švedski propisi. Budući da je Dinamov glavni sponzor sportska kladionica, a Švedska ima snažan pravila za oglašavanje kockarskih tvrtki, čime dodatno štiti maloljetnike od takvih reklama, Dinamo je nastupio u navedenoj opremi.

Dinamo je sličnu prilagodbu imao i prošle sezone na gostovanju kod Arsenala u Londonu. Engleski zakoni također su strogi kada je riječ o promociji sportskih kladionica i kockarnica. Slične situacije događaju se i drugim europskim klubovima koji pri gostovanjima u državama s drugačijim regulativama često moraju mijenjati dizajn dresa ili igrati bez sponzorskog logotipa, kada je u pitanju kocka.

Kod nas se kocka još uvijek promovira pod krinkom igre. Svaka nogometna utakmica, svaki stadion, svaki trening centar bombardira psihu ljudi svih generacija agresivnim kampanjama.

TV prijenosi sportskih događaja ne čekaju poluvrijeme, pop-up promocije iskaču iz svakog kutka monitora, a manipulacije „besplatnim" vrtnjama i bonusima dobrodošlice u online casina i kladionice agresivno utječu na percepciju mladih ljudi o kockanju kao nečem bezopasnom.

Čvrsto vjerujemo da će Prijedlog dopuna i smjernica za izmjene Zakona o igrama na sreću ozbiljno promijeniti ovakvu nedopustivu situaciju u našoj zemlji, uz apel za praćenjem sličnih zakona u modernim zemljama.

Primjerice u Španjolskoj broj novih računa igrača za online kockanje u Španjolskoj smanjio se za više od 55% u tri godine zbog marketinških ograničenja i zabrane bonusa dobrodošlice.

Želimo da se lopta izvodi s centra s fokusom na igru, a ne na kockanje - nogomet je igra, kocka nije!" poručili su iz Hrvatske udruge Nogometnog sindikata.