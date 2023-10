HUMANITARNOM BRUCOŠIJADOM KREĆU '72 SATA BEZ KOMPROMISA' Zabavite se uz popularne glazbenike i donirajte novac za devetogodišnje blizance

U prostorijama Studentskog centra Split, danas je i službeno najavljen početak međunarodnog volonterskog projekta '72 sata bez kompromisa' koji će se ove godine održati u gradovima diljem Hrvatske u razdoblju od 12. do 15. listopada, a samo u Splitu projekt okuplja više od 600 volontera.

Okupili su se tako danas zamjenik gradonačelnika grada Splita, Bojan Ivošević, voditeljica volonterskog centra mladih u splitskom SKAC-u, Doris Nazor , predsjednik udruge 72 sata bez kompromisa Hrvatska, Ilija Vrbatović i u ime studentskog centra, Marijan Bašić kako bi osim spomenute akcije najavili i humanitarnu brucošijadu na kojoj će se prikupljat donacije za kupovinu Exopulse Mollii odijela namijenjenih smanjenju spastičnosti, aktivaciji mišića i ublažavanju povezane kronične boli, koji su uobičajeni simptomi kod cerebralne paralize, te drugih medicinskih pomagala za devetogodišnje blizance koji boluju od cerebralne paralize, tetrapareza spastica.

Doris Nazor predstavila je hvalevrijedan projekt '72 sata bez kompromisa' koji u Splitu slavi već desetu godišnjicu postojanja i desetu godišnjicu oragniziranog volontiranja mladih po cijelom gradu i okolici.

Prošle, 2022. godine u projektu je na području Splita sudjelovalo više od 500 volontera na raznim ekološkim, socijalnim i radnim akcijama. Na razini cijele Hrvatske sudjelovalo više od tri tisuće volontera. Ove godine "72 sata bez kompromisa" trajat će četiri dana tijekom kojih će preko 500 mladih (samo na području grada Splita i okolice) u grupama od 5-20 volontera (ovisno o težini zadatka) realizirati čitav niz akcija.

"Cijeli idući vikend će biti više od 600 volontera samo na području Splita i okolice i aktivno volontirati na 50 različitih lokacija. Na području Splita imamo već neke uhodane akcije sa Centrom za odgoj i obrazojanje Juraj Bonači, tu su centar za pružanje usluga u zajednici Split, dječji dom Maestral, razne škole, grad Split, grad Omiš, općina Dugi Rat. Novost je da ove godine dolazi i Slava Raškaj sa svojom akcijom", kazala je voditeljica Nazor.

Velika humanitarna brucošijada za malene blizance

Ovogodišnji program započinje velikom humanitarnom brucošijadom, koja će se održati, 11. listopada u restoranu Kampus s početkom u 21 sat. Sve prisutne zabavljat će Jole, grupa Best, Giuliano, Petar Dragojeić i DJ Nick. Ove godine novac se prikuplja za devetogodišnje blizance s cerebralnom paralizom, za nabavku medicinskih pomagala u vrijednosti 14 tisuća eura, te se pozivaju mladi da dođu na događaj, zabave se i na taj način pomognu u prikupljanju novca. Karte se mogu nabaviti još danas od 18 do 20 sati na ulazu u studentsku menzu.

Zamjenik gradonačelnika, Bojan Ivošević, pohvalio je ovaj volonterski projekt i pozvao mlade da se priključe projektu.

"Ovo je jedan kvalitetan projekt koji provodi SKAC i mogu reći da je to samo kruna njihovog cjelogodišnjeg rada kada oni određenim skupinama naših sugrađana uskaču u pomoć i kada je sustav nekada malo krut i birokracija je kompleksna ljudima za doći do nekih mjera koje grad i županija pružaju. Mogu im samo čestitati na više od desetljeća rada na ovome projektu I želim im puno sreće u nastavku, a isto tako želim pozvati sve one koji možda nemaju vremena volontirati da se odazovu sutra na brucošijadi i da na taj način isto pomognu", pozvao je Ivošević na hvalevrijednu akciju.

Ivošević: "Rijetko tko može okupiti I koordinirati toliko volontera, a SKAC_ST to uspijeva iz godine u godinu"

"Da javnost ne misli da je angažman mladih samo za vrijeme 72 sata, iz osobnog iskustva suradnje sa splitskim SKAC-om znam da su ovi mladi angažirani cijelu godinu u gradu, poznajem brojne volontere u različitim projektima koje SKAC_ST organizira I provodi.

Nažalost u dosta slučajeva ovi mladi su prva pomoć, s obzirom na birokracijski problem oko organizacije pomoći u kojem brojne institucije zapnu, ovi mladi samostalno smišljaju I vješto provode projekte, angažiraju se te bez velike javne popraćenosti pomažu potrebitim pojedincima našega grada, kao I udrugama, institucijama te brojnim drugima, a Grad rado pomaže I podržava takav angažman. Projekt 72 sata bez kompromisa, kao I brojni drugi projekti splitskog SKAC-a uvelike doprinose da u javnom medijskom prostoru slušamo što manje teških priča jer ovi mladi sve prihode iz natječaja Grada I privatnih donatora usmjeravaju u rad I pomoć potrebitima te mijenjaju sliku Grada na bolje.

Rijetko tko može okupiti I koordinirati toliko volontera, a SKAC_ST to uspijeva iz godine u godinu, što je za svaku pohvalu i priznanje za kvalitetu projekta kojeg ovi mladi organiziraju", istaknuo je zamjenik Ivošević.

Osvrnuo i na dobru suradnju Grada sa volonterskim udrugama.

"Grad im je tu logistička potpora u smislu naših komunalnih firmi, dozvola za javne površine i sve što treba. Volonteri pripreme projekte i apliciraju u gradu. Prepoznajemo kvalitetu projekata i te novce koje dobiju, oni višestruko vrate zajednici", istaknuo je.

Od četvrtka, 12.listopada kreću '72 sata bez kompromisa' te će se taj dan otvoriti last-minute prijave za sudjelovanje u projektu, u velikoj sportskoj dvorani u studentskom centru od 18:30 sati. Prijavite se!