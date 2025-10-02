Humanitarna vožnja zajedništva "Adio lito": Moto klubovi i Adonis za senzornu i fizikalnu terapiju

Moto klubovi MK Vuk Samotnjak, MK Sjene Kaštela, MK Free Riders Klis, MK Noćni Jahači, MK Quantum, MK Uspomena te Konoba Rudine, udružili su snage s Humanitarnom udrugom Adonis i organiziraju veliku humanitarnu akciju „Adio Lito“.
Datum i mjesto:
04. listopada 2025. u 18:00 sati
Club house MK Sjene, Cesta dr. Franje Tuđmana 404B, Kaštel Štafilić
Cilj akcije je prikupljanje sredstava za opremanje kabineta za senzornu i fizikalnu terapiju, koji će omogućiti djeci i mladima s teškoćama bolju kvalitetu života, stručnu terapijsku pomoć i veću uključenost u zajednicu. Potreban iznos je 14.000,00 € . Iznos je veliki,ali vjerujemo da ga zajedničkim naporima možemo ostvariti.
Organizatori pozivaju sve građane, obitelji i prijatelje da dođu, podrže akciju i zajedno doprinesu stvaranju boljeg sutra za one kojima je pomoć najpotrebnija.
- Ulaz je besplatan, a svi koji žele mogu donirati putem uplatnice ili skeniranjem QR koda.
- Sva prikupljena sredstva idu izravno za opremu terapijskog kabineta Udruge Adonis.
- čeka Vas i tombola/aukcija
Donacije možete izvršiti:
IBAN:
HR1724020061101141976 (Udruga Adonis)
Svrha uplate: Donacija – akcija Adio Lito
Donirati možete i jednostavno – skeniranjem barkoda/QR koda s poziva na uplatu.
Humanitarna akcija „Adio Lito“ još jednom potvrđuje da bajkeri i prijatelji zajednice nisu samo ljubitelji motora i druženja, već i veliki ljudi srca spremni pomoći onima kojima je podrška najpotrebnija.
Dođite, podržite i budite dio ove priče solidarnosti i zajedništva!