Humanitarna vožnja zajedništva "Adio lito": Moto klubovi i Adonis za senzornu i fizikalnu terapiju

Moto klubovi MK Vuk Samotnjak, MK Sjene Kaštela, MK Free Riders Klis, MK Noćni Jahači, MK Quantum, MK Uspomena te Konoba Rudine, udružili su snage s Humanitarnom udrugom Adonis i organiziraju veliku humanitarnu akciju „Adio Lito“.

Datum i mjesto:

Tekst se nastavlja nakon oglasa

04. listopada 2025. u 18:00 sati

Club house MK Sjene, Cesta dr. Franje Tuđmana 404B, Kaštel Štafilić

Cilj akcije je prikupljanje sredstava za opremanje kabineta za senzornu i fizikalnu terapiju, koji će omogućiti djeci i mladima s teškoćama bolju kvalitetu života, stručnu terapijsku pomoć i veću uključenost u zajednicu. Potreban iznos je 14.000,00 € . Iznos je veliki,ali vjerujemo da ga zajedničkim naporima možemo ostvariti.

Organizatori pozivaju sve građane, obitelji i prijatelje da dođu, podrže akciju i zajedno doprinesu stvaranju boljeg sutra za one kojima je pomoć najpotrebnija.

Ulaz je besplatan, a svi koji žele mogu donirati putem uplatnice ili skeniranjem QR koda.

Sva prikupljena sredstva idu izravno za opremu terapijskog kabineta Udruge Adonis.

čeka Vas i tombola/aukcija

Donacije možete izvršiti:

IBAN:

HR1724020061101141976 (Udruga Adonis)

Svrha uplate: Donacija – akcija Adio Lito

Donirati možete i jednostavno – skeniranjem barkoda/QR koda s poziva na uplatu.

Humanitarna akcija „Adio Lito“ još jednom potvrđuje da bajkeri i prijatelji zajednice nisu samo ljubitelji motora i druženja, već i veliki ljudi srca spremni pomoći onima kojima je podrška najpotrebnija.

Dođite, podržite i budite dio ove priče solidarnosti i zajedništva!