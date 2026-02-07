Huligani s palicama čekali hrvatske navijače na autocesti, policija spriječila masovni sukob

Košarkaši Beča i Zadra odigrali su utakmicu ABA lige, a hrvatska momčad slavila je rezultatom 86:77. Međutim, umjesto o zbivanjima na parketu, Europa priča o huliganskom kaosu koji je izbio nakon završetka utakmice u austrijskoj prijestolnici.

Austrijski medij Heute objavio je kako je između 50 i 60 maskiranih huligana, naoružanih drvenim palicama i čeličnim šipkama, planiralo brutalan napad na hrvatske navijače koji su se iz Beča vraćali u petak navečer.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Incident se dogodio na autocesti A2, u blizini Traiskirchena, a brza intervencija policije spriječila je teže posljedice i incidente. Bečka policija tijekom večeri dobila je dojave o desecima vozila sa stranim registarskim oznakama koja su se kretala prema austrijskom glavnom gradu.

Prema policijskom izvješću, postojala je sumnja da je cilj tih skupina bio obračun s hrvatskim navijačima koji su doputovali na utakmicu, neki smatraju da je to osveta zbog napada naših navijača na Delije u Tuzli. Od 15 do 20 automobila primijećeno je na paralelnoj cesti uz autocestu A2, prenosi Večernji list.

Iz vozila je izašlo više desetaka osoba koje su se pokušale preko nasipa približiti hrvatskim navijačima i napasti ih. Kod njih su pronađene drvene palice i čelične šipke, koje je policija odmah zaplijenila.

Do izravnog sukoba srećom na kraju nije došlo, huligani su pobjegli u vozila prije nego što su uspjeli izazvati nerede. Tijekom policijske intervencije pojavile su se dojave o zapaljenim automobilima, no one su se pokazale netočnima.

Tijekom policijske akcije dogodila se prometna nesreća kada se vatrogasno vozilo sudarilo s automobilom koji mu se pokušao skloniti s puta. Tom prilikom ozlijeđeno je pet osoba.