Hrvatski piloti u akciji: HRZ helikopterom prevezao medicinski tim sa srcem

Pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s helikopterom Black Hawk UH-60M bili su jučer, 5. lipnja 2025., u noćnim satima i danas, 6. lipnja 2025., u ranim jutarnjim satima, angažirani u hitnom medicinskom prijevozu medicinskog tima za transplantaciju i organa (srce) na relaciji od Donjeg Miholjca do Zagreba – Kliničke bolnice Dubrava.

Tročlana posada iz sastava 194. eskadrile višenamjenskih helikoptera HRZ-a odradila je noćni helikopterski let i prevezla medicinski tim od 1:49 do 2:37 sati od vojarne u Lučkom do Donjeg Miholjca.

U ranim jutarnjim satima, ista posada Hrvatskog ratnog zrakoplovstva poletjela je iz vojarne u Lučkom i u Donjem Miholjcu u 6:38 sati preuzela medicinski tim koji je prevozio srce iz Mađarske te je prevezla medicinski tim sa srcem iz Donjeg Miholjca do Zagreba, helidroma Kliničke bolnice Dubrava, gdje se provodi transplantacija.

Tijekom noći helikopter Black Hawk uspješno odradio zadaću prijevoza organa iz Donjeg Miholjca u KB Dubrava

Ovom prilikom, pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva pojasnio je detalje o hitnom helikopterskom prijevozu: “Tijekom noći, helikopter Black Hawk iz sastava 194. eskadrile višenamjenskih helikoptera uspješno je odradio zadaću prijevoza organa iz Donjeg Miholjca u KB Dubrava. Ova zadaća još jednom potvrđuje ključnu ulogu brze i precizne koordinacije između medicinskog tima za transplantaciju i posade helikoptera”.

Također, pilot je pojasnio kako je let odrađen brzo i efikasno zahvaljujući spremnosti i obučenosti posada: “Posade su uvijek spremne, a njihov profesionalizam dolazi do izražaja upravo u ovakvim zahtjevnim i vremenski osjetljivim situacijama”.

Zajednička koordinacija Operativnog centra civilne zaštite, Ministarstva zdravstva i Hrvatske vojske

Naime, zajedničkom koordinacijom Operativnog centra civilne zaštite, Ministarstva zdravstva i Oružanih snaga Republike Hrvatske odrađen je hitni prijevoz medicinskog tima i organa iz Mađarske u Hrvatsku (do Kliničke bolnice Dubrava). Temeljem zahtjeva Operativnog centra civilne zaštite, Zapovjedno operativno središte Glavnog stožera Oružanih snaga i Hrvatsko ratno zrakoplovstvo organizirali su zračni prijevoz medicinskog tima helikopterom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva iz Zagreba do Donjeg Miholjca te nakon izvršene eksplantacije organa u Mađarskoj, prijevoz medicinskog tima od Donjeg Miholjca do helidroma Kliničke bolnice Dubrava.