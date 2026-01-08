Hrvoje Petrač ide u zatvor. Priznao je kriminal s Vilijem Berošem

Poduzetnik Hrvoje Petrač mora se 2. veljače javiti na izdržavanje zatvorske kazne. Index to doznaje na Županijskom sudu u Zagrebu koji je Petraču prethodno odgodio odlazak u zatvor zbog zdravstvenih problema.

Jednom već odgodio odlazak u zatvor

Naime, Bolnica za osobe lišene slobode potvrdila je da svoje zdravstvene probleme Petrač ne može rješavati kod njih, pa je dobio dodatno vrijeme da potrebnu terapiju dobije na slobodi. Petrač se u zatvor trebao javiti još 22. prosinca prošle godine, ali mu je odobrena odgoda do početka veljače. S USKOK-om se u korupcijskom slučaju s nabavkom robotske opreme za hrvatske bolnice sporazumio na kaznu od tri godine i devet mjeseci.

Priznao je kriminal s HDZ-ovim bivšim ministrom zdravstva Vilijem Berošem koji je optužen da je u aferi "Mikroskopi" primio 75.000 eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun, prema tvrdnjama USKOK-a, oštećen za oko 740.000 eura. Petrač i njegovi sinovi Novica i Nikica te srbijanski poslovni čovjek Saša Pozder priznali su krivnju i nagodili se s tužiteljstvom, dok se o osnovanosti optužbi protiv Beroša i suoptuženih, liječnika Gorana Roića i Krešimira Rotima te Tome Pavića iz krapinskog HZZO-a, tek treba odlučivati pred zagrebačkim Županijskim sudom.

I sinovi uskoro odlaze u zatvor

Ovih dana, kako doznajemo, na izdržavanje zatvorske kazne trebao bi i Petračev sin Novica. On je dobio dvije godine i dva mjeseca zatvora, od čega deset mora odslužiti, a ostatak je uvjetovan na tri godine.

Uskoro će istu proceduru morati proći i Nikola Petrač koji je osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu od godinu i osam mjeseci, od čega je šest mjeseci bezuvjetno. Svi su dobili i sporedne novčane kazne te obvezu da u državni proračun vrate izvučene stotine tisuća eura. Sav novac je uplaćen u trenutku kada je potpisan sporazum s USKOK-om.

Pozder čeka odluku o odgodi

Poznato je od ranije da se s USKOK-om na kaznu od dvije godine i devet mjeseci zatvora nagodio i poduzetnik Saša Pozder s kojim su Petrači prodavali robotsku opremu.

On je, kao i Hrvoje Petrač, zatražio odgodu izvršenja zatvorske kazne zbog zdravstvenih razloga. Hoće li mu molba biti usvojena, odlučit će Županijski sud u Šibeniku čiji su suci izvršenja zaduženi za Pozdera budući da u Hrvatskoj ima prebivalište na području Šibensko-kninske županije.