Hrvatskom sucu nakon 10 godina utakmica Lige prvaka

Hrvatsko suđenje opet ima predstavnika u UEFA Ligi prvaka: Igor Pajač bit će glavni sudac na utakmici Athletic Bilbao - Qarabag u Bilbau, 22. listopada.

Prvi je to nastup u elitnom natjecanju jednog hrvatskog suca poslije 10 godina i Ivana Bebeka koji je 16. rujna 2015. sudio utakmicu Real Madrid - Šahtar.

Pajačevi pomoćnici bit će Bojan Zobenica i Ivan Mihalj, u ulozi četvrtog suca bit će Zdenko Lovrić, a VAR Ivan Bebek, koji će biti AVAR na utakmici UEFA Lige prvaka između Barcelone i Olympiacosa 21. listopada.

Još će hrvatskih sudaca ovog tjedna biti aktivno na međunarodnoj sceni, Dario Bel bit će glavni sudac, Ivan Janić i Kristijan Novosel pomoćni suci, Duje Strukan četvrti sudac, Mario Zebec VAR, a Fran Jović AVAR na utakmici UEFA Konferencijske lige između Racinga i Jagiellonije 23. listopada. Dan prije Patrik Kolarić bit će glavni sudac, a pomoćni suci Luka Pajić i Ivan Starčević na utakmici UEFA-ine Lige mladeži između Sportinga i Marseillea.

Uoči nastupa hrvatskih sudaca u europskim natjecanjima pod okriljem krovne europske nogometne federacije prvi čovjek hrvatskog suđenja, Bertrand Layec, napravio je početnu sportsku analizu sezone.

Igor Pajač je dobio povjerenje europske sudačke organizacije

"I u kvantitativnom i u kvalitativnom smislu, elitni suci su tijekom prvih mjeseci natjecanja potvrdili da sezona 2024./25. teče dobrim smjerom. Zabilježene su ukupno 22 ozbiljne pogreške tijekom posljednjih devet kola, od čega je njih 20 ispravljeno zahvaljujući VAR intervencijama, što nam omogućuje zaključiti da je 97,95 posto odluka donesenih nakon VAR provjere bilo ispravno.

U usporedbi s europskim standardima, može se reći da su hrvatski suci od početka sezone dosljedno primjenjivali tehničke kriterije, osobito u ključnim trenucima utakmica (kazneni udarci, crveni kartoni, pogoci).

Na međunarodnoj razini, broj delegiranja naših sudaca ostao je na sličnoj razini, a pozitivan trend hrvatskog suđenja nedavno je prepoznala i UEFA - poslije deset godina čekanja ponovno imamo suca u Ligi prvaka! Naime, Igor Pajač je dobio povjerenje europske sudačke organizacije te će u srijedu suditi utakmicu Lige prvaka između Athletic Bilbaa i Qarabaga.

Nakon što je prošle sezone Ivana Martinčić sudila finale Lige prvakinja i polufinale Europskog prvenstva za žene, a Ivan Bebek sudio finale Svjetskog klupskog prvenstva kao VAR, hrvatsko suđenje očito se nalazi na putu obnove i povratka među europsku elitu", stoji u Bertrandovoj analizi, piše HNS.