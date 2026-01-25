Hrvatskoj nedostaje gotovo pet tisuća profesionalnih vozača kamiona. Nedostatak vozača ne pogađa samo Hrvatsku nego i cijelu Europsku uniju, u kojoj, prema službenim procjenama, nedostaje više od 240 tisuća profesionalnih vozača.

Hrvatska gospodarska komora upozorava na posljedice za gospodarstvo, dok strukovne škole traže sustavna rješenja.

Gospodin Martin Jarić već je 40 godina za upravljačem kamiona, no za koju godinu odlazi u mirovinu. Nije siguran da će svoje znanje i dugogodišnje iskustvo imati komu prenijeti.

Mlađi naraštaji rijetko se odlučuju za ovo zanimanje. Mnogi iskusni vozači, pak, odlaze raditi u druge europske zemlje. Mnogo je veće tržište i kolanje roba, pa su vozači sve potrebniji. Jedna od najvećih prijevozničkih tvrtki u Hrvatskoj trenutačno ima samo 300 vozača, piše HRT.

- Ja mislim da trenutno nema firme u Hrvatskoj, a usudio bi se reći čak i u Europi da su vrlo rijetke firme koje imaju dovoljan broj ljudi. Nama danas da nam je i 15 do 20 posto čak imali bi što dati ljudima da rade, da imamo više zaposlenih vozača, rekao je Milan Vrdoljak, direktor prijevozničke tvrtke Ricardo.

U Hrvatskoj gospodarskoj komori upozoravaju da problem nedostatka vozača pogađa sve grane gospodarstva.

- Cijena prijevoza utječe na sve. Da bi se prijevoz izvršio od točke A do točke B, vozača se za to mora platiti. Da bi se vozača platilo to ima neku cijenu, sve je uzročno posljedično, ističe Vedran Bestvina, viši stručni suradnik u HGK Osijek.

Rješenje se, barem dugoročno, traži u boljim radnim uvjetima.

- Naravno da mi ne možemo pratiti plaće koje su u EU koje dosežu i do 4 tisuće eura, ali ima jedan dobar dio poslodavaca koji su našli neke male mehanizme kako bi te vozače zadržali u Hrvatskoj, kaže Bestvina.

Rješenje se traži i u obrazovnom sustavu, no interesa za upis u prometna zanimanja nema dovoljno. U osječkoj Elektotehničkoj i prometnoj školi svake godine obrazuju dvadesetak učenika, piše HRT.

- Unazad 15-20 godina kontinuirano imamo jedan razredni odjel, nije se tu ništa promijenilo, ali je vjerojatno na tržištu postala veća potreba za vozačima, rekao je Antun Kovačić, ravnatelj Elektrotehničke i prometne škole Osijek.

Bez sustavne strategije, upozoravaju stručnjaci, manjak profesionalnih vozača mogao bi postati još veći problem - ne samo za prijevoznike nego i za cijelo gospodarstvo.