Hrvatsko-mađarski obračuni u osmini finala Lige prvaka u kuglanju

U mađarskoj prijestolnici održan je ždrijeb osmine finala Lige prvaka u klasičnom kuglanju za sezonu 2025./26., a kuglice su spojile čak četiri para hrvatskih i mađarskih klubova u muškoj i ženskoj konkurenciji. Ždrijeb je vodio Marcello Pintyoka, dopredsjednik WNBA-NBC saveza.

Mertojak protiv poznatog rivala

Splitski Mertojak izvukao je mađarski Szegedi TE, aktualnog viceprvaka Europe i jedinog kluba koji je uspio slaviti u splitskom Poljudu od 2017. godine. Iako se u klubu ždrijeb ocjenjuje povoljnim, naglašava se da će za prolazak u četvrtfinale trebati maksimalna koncentracija i forma.

U redovima Szegedija nastupaju iskusni kuglači predvođeni Milanom Jovetićem, reprezentativcem Srbije, te braćom Laszlom i Danielom Kasai, uz Karolyja Somodija, Patrika Bira, Pala Molnara, Richarda Totha i Tamasa Acsa. Prva utakmica igra se 22. studenoga u Szegedu, a uzvrat 6. prosinca u Splitu, gdje će, vjeruju u klubu, “Antiteatar” navijača donijeti prevagu.

Zadar i Zaprešić s različitim izgledima

KK Zadar će snage odmjeriti s mađarskim Zalaegerszegi TK, aktualnim pobjednikom Svjetskog kupa, što se smatra vrlo zahtjevnim izazovom. S druge strane, Zaprešić ulazi kao favorit protiv austrijskog SKFWT Composites Neunkirchena.

Mađarice i Hrvatice i u ženskoj konkurenciji

Ništa manje zanimljivo neće biti ni u ženskoj konkurenciji – Mlaka iz Rijeke igrat će protiv ZTE-ZAEV TK, dok će Istra iz Poreča tražiti prolaz protiv Rakoshegyi VSE.

Ždrijeb je još jednom potvrdio snažnu prisutnost hrvatskih klubova u europskom kuglanju, ali i tradicionalno rivalstvo s mađarskim predstavnicima, koje obećava uzbudljive dvoboje u oba smjera.