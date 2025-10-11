Hrvatski ronioci briljirali na Svjetskom prvenstvu: Petar Klovar opet najbolji na svijetu

Na prošlotjednom Svjetskom prvenstvu, najvećem ronilačkom događaju koji se ove godine održao na Cipru, hrvatska reprezentacija ponovo je ostvarila zapažen nastup. U sastavu Sanda Delija, Petar Klovar, Donat Faraguna, Toma Čelar, Budimir Šobat i Andre Grce, naši su sportaši nastupili u svim dubinskim disciplinama.

Petar Klovar ponovo je prvak svijeta i ukupno najbolji ronilac na prvenstvu. Zadnje 3 godine trofej Natalija Molchanova, za ukupno najboljeg, odlazi u Hrvatsku zahvaljujući Petru Klovaru i Vitomiru Maričiću. Petar je ove godine bio prvi u disciplini CNF, drugi u FIM i treći u CWTB.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U ženskoj konkurenciji Sanda Delija je sa broncom u disciplini CNF i odličnim zaronima u ostalim disciplinama došla do ukupno trećeg mjesta. Postavila je Nacionalne rekorde u CWT i CWTB, 87 i 91 metar.

Od standardno kvalitetnih nastupa naših ronilaca istaknuti ćemo i Tomu Čelara , državnog viceprvaka iz Ronilačkog kluba Split koji je drugu godinu zaredom na svjetskim prvenstvima pomakao svoje granice te time dao naslutiti da možemo očekivati vrhunske rezultate u budućnosti. Toma Čelar smjestio se u top 20 ronilaca u najtežoj disciplini CNF (ronjenje bez peraja s konstantnim opterećenjem), a ukupno je među top 30 ronilaca na ovom prvenstvu sa nekoliko osobnih rekorda. Svoj najdublji zaron, 70 m FIM, ostvario je ove godine na Lastovu tijekom pripremnog kampa.