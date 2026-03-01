Close Menu

Hrvatski nogometaši napustili Iran: “Bomba je pala nedaleko od nas, nismo znali što se događa…”

Četvorica hrvatskih nogometaša koji nastupaju za iranski Tractor iz Tabriza nalaze se na sigurnom nakon eskalacije sukoba u toj zemlji. Kako donosi Večernji list, dvojica su izravno napustila Iran u trenutku kada su započeli napadi.

U najvećem riziku bili su Tomislav Štrkalj i Domagoj Drožđek, dok su Igor Postonjski i Tibor Halilović ranije otišli iz Irana. Postonjski se već neko vrijeme nalazi u Hrvatskoj gdje se oporavlja od ozljede, a Halilović je u Zagreb stigao prije nekoliko dana kako bi produžio putovnicu.

Drožđek i Štrkalj su se u subotu iz Tabriza, grada na sjeverozapadu Irana, automobilom zaputili prema turskom gradu Vanu, udaljenom oko 350 kilometara. U kombiju su, uz njih dvojicu, bili i srpski igrač Sedlar te po jedan nogometaš iz Albanije i Uzbekistana.

– U vrijeme kad smo polazili na put već su bili počeli napadi. Taman dok smo imali sastanak s trenerom, pala je jedna bomba, čuli smo eksploziju. Ne znam koliko je to daleko bilo od nas, ali baš smo se prepali u tom trenutku – rekao je Drožđek za Večernji list.

Dodaje kako su procijenili da je veći rizik ostati nego krenuti na put.

– Osjetili smo da civili nisu meta i da se gađaju vojne baze. Do Vana smo se vozili dva i pol sata, potom smo odletjeli u Istanbul, ondje prenoćili u hotelu blizu zračne luke i ujutro poletjeli za Zagreb – ispričao je.

Na pitanje je li se uplašio za život, Drožđek je priznao da situacija nije bila nimalo ugodna.

– Na putu prema iransko-turskoj granici vidjeli smo rakete kako lete; to nije baš uobičajena situacija, nisam znao što se točno događa oko mene. Naravno da ti nije svejedno. S jedne strane osjećaš se sigurnije jer odlaziš, a s druge strane doživljaj raketa i eksplozija nije ugodan – kazao je.

Unatoč svemu, Drožđek se nada povratku u Iran.

– Nadam se da hoću – kratko je poručio.

Podsjetimo, hrvatski trener Dragan Skočić, koji je prošle sezone s Tractorom osvojio povijesni naslov, prije nekoliko dana podnio je ostavku i vratio se u Rijeku.

Vožnja prema granici u trenutku kada u blizini odjekuju eksplozije i prolijeću rakete nosi ozbiljan sigurnosni rizik, no nogometaši su procijenili da je odlazak u tom trenutku bio sigurnija opcija nego ostanak u gradu pogođenom napadima.

