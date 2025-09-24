Hrvatski MMA borac nije uspio doći do ugovora u UFC-u

Đani Barbir (28) nije uspio doći do ugovora u UFC-u. Hrvatski borac doživio je prvi poraz u profesionalnoj MMA karijeri od Litavca Mantasa Kondratavičiusa nokautom u prvoj rundi na Dana White's Contender Series priredbi, što znači da nije dobio ugovor u UFC-u.

U prvih pet sekundi borci su ušli u žestoku razmjenu na centru kaveza, nakon čega je Kondratavičius rušio Barbira i prešao u bočnu poziciju, ali hrvatski borac je došao u gornju poziciju i ustao. Završili su u klinču i ustali te nastavili borbu na nogama, nakon čega je Litavac bacio desni direkt, Barbir je završio u nokdaunu i sudac je prekinuo meč nakon 66 sekundi, piše Index.

Prvi poraz u profesionalnoj MMA karijeri

Barbiru je ovo bio prvi poraz u profesionalnoj MMA karijeri. Do ovog meča imao je sedam pobjeda, sve prekidom, a jedan meč završio mu je "no contestom" (bez pobjednika zbog ilegalnog udarca u prvoj rundi). Barbir je do ovog meča bio prvak FNC-ove srednje kategorije i za očekivati je da će nakon ovog poraza ponovno nastupati u FNC-u i braniti pojas.

Posljednju pobjedu upisao je u studenom prošle godine kada je atraktivnim gušenjem svladao Tomislava Spahovića. Iako je od tada čekao novu obranu FNC pojasa, planirani meč protiv iskusnog Poljaka Piotra Strusa na FNC 23 priredbi u Beogradu otkazan je zbog Barbirove ozljede.

Barbir je propustio priliku postati treći aktivni hrvatski MMA borac uz Ivana Erslana i Antu Deliju. Da je dobio ugovor, postao bi sedmi borac koji bi nastupao u UFC-u pod hrvatskom zastavom (u muškoj konkurenciji). Uz spomenute Erslana i Deliju, Hrvatsku su u UFC-u predstavljali Mirko Filipović, Igor Pokrajac, Goran Reljić i Filip Pejić, a u ženskoj konkurenciji nastupala je Ivana Petrović.

Što je DWCS?

DWCS je platforma na kojoj talentirani borci iz cijelog svijeta imaju priliku impresionirati Danu Whitea i izboriti ugovor s UFC-om. Predsjednik UFC-a Dana White pokrenuo je ovu vrstu događaja 2017. godine. White sjedi uz kavez kako bi odlučio kome će uručiti novi ugovor. Nakon svih borbi, komentira izvedbe svakog borca te objašnjava zašto su, ili zašto nisu, zaslužili svoj UFC ugovor.

Za dobiti UFC ugovor u ovom showu, nije bitna samo pobjeda. Zna se dogoditi da White nije impresioniran izvedbom unatoč pobjedi, a rijetko se zna dogoditi i da uruči ugovor nekome tko je izgubio meč, ali je pružio dobru izvedbu.