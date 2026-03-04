Hrvatski kolumnist: "Trumpu ne treba pobjeda, njemu treba rat"

Kolumnist 24sata, Tomislav Klauški, bio je gost N1 Studija uživo kod Nine Kljenak gdje je komentirao rat u Iranu. Na početku se osvrnuo na (ne)usuglašenost hrvatske politike.

"Mi na iskustvu rata u Ukrajini imamo spoznaju kako izgleda hrvatska vanjska politika. Već godinama živimo u podijeljenoj vanjskoj politici. Naši nositelji biraju situacije. Nemamo jedinstvenu vanjsku politiku i mislim da je nikad nećemo ni imati", rekao je Klauški i dodao:

"Politika Milanovića je da kad grmi da se treba sakriti pod stol, ali svaki taj ratni sukob je prilika za hrvatsku politiku i društvo da se neke vrijednosti ponovno utvrde ili se osude", govori Klauški koji smatra da trebamo zauzeti jednak stav prema svima koji se ponašaju zločinački.

"Izrael je postao nesimpatična opasna zločinačka država"

"Izrael se danas ponaša kao sitni provokator, koji zove svog velikog brata Ameriku da dođe s batinom i tuče njegove neprijatelje.

Izrael je postao nesimpatična opasna zločinačka država koja je prijetnja svjetskom miru i poretku", rekao je Klauški.

"Trump ratom skreće pažnju"

Odgovorio je i na pitanje što je politika bez ikakvog morala.

"Što si manji kao država, imaš više prilike se pozivati na moral jer nisi toliko važan akter u javnom djelovanju. Hrvatska može prakticirati politički moral, ali svejedno variramo u određenim situacijama u odnosu prema partikularnim interesima i opcijama koje su na vlasti", kaže Klauški.

Rekao je i da je rat u Iranu svrhovit sam po sebi.

"Amerika i Izrael će biti u ratu dokle god im to politički odgovara. Trump ratom skreće pažnju s drugih stvari. Trumpu ne treba pobjeda, njemu treba rat. Trump se ponaša kao Putin", zaključio je Klauški.